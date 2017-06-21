Hanedan mensupları Payitaht dizisi ekibine iftar verdi

Sultan II’inci Abdülhamid Han’ın üçüncü kuşak torunu olan Şehzade Harun Osmanoğlu ve eşi Farizet Osmanoğlu, İstanbul Üsküdar’da bulunan Nilhan Sultan Köşkü’nde Payitaht dizisi ekibine iftar verdi.

İftar davetine Payitaht dizisi oyuncularından Bahadır Yenişehirlioğlu, Ali Nuri Türkoğlu, Aydın Sigalı ve Elif Özkul’un yanı sıra Eyüp İlçe Kaymakamı Abdullah Dölek, Babıali Kültür Yayıncılığı Genel Yayın Yönetmeni Doktor İbrahim Pazan, Edebiyatçı Hayati İnanç ve Mehmet Fatih Çıtlak katıldı.

İftar davetinde bulunan hanedan üyeleri ise şöyle sıralandı: Şehzade Harun Osmanoğlu(Mehmed Abdülkerim Efendi’nin oğlu), Farizet Osmanoğlu(Harun Osmanoğlu’nun eşi), Şehzade Orhan Osmanoğlu (Harun Osmanoğlu’nun oğlu, Esra Osmanoğlu (Orhan Osmanoğlu’nun eşi), Nilhan Osmanoğlu Vatansever (Orhan Osmanoğlu’nun kızı), Mehmet Behlül Vatansever (Nilhan Osmanoğlu’nun eşi), Şehzade Yavuz Selim Osmanoğlu (Orhan Osmanoğlu’nun oğlu), Nilüfer Osmanoğlu (Orhan Osmanoğlu’nun kızı), Berna Osmanoğlu (Orhan Osmanoğlu’nun kızı), Nurhan Osmanoğlu Sagherji (Harun Osmanoğlu’nun kızı), Muhammed Halil Sagherji (Nurhan Osmanoğlu’nun oğlu), Sara Sagherji (Nurhan Osmanoğlu Sagherji’nin kızı), Vela Osmanoğlu (Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun eşi), Şehzade Muhammed Harun Osmanoğlu (Kayıhan Osmanoğlu’nun oğlu), Şehzade Muhammed Abdülaziz Osmanoğlu (Kayıhan Osnmanoğlu’nun oğlu) ve Mihrişah Mayatepek (Türkan Hanımsultan’ın torunu).

Şehzade Harun Osmanoğlu’nun oğlu ve Payitaht dizisinin danışmanı Orhan Osmanoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan’ı çok güzel bir şekilde geçirdiklerini belirterek, “Aile reisimiz başta babam Harun Osmanoğlu olarak payitaht dizisi ekibine iftar vermek istedik. Payitaht ekibine bir teşekkür yemeği ve tabi sezon sonu olduğu için kısacık bir veda yemeği de diyebiliriz. Sevdiğimiz dostlarımız burada Allah razı olsun bizi yalnız bırakmadılar” diye konuştu.

Dizide Emanuel Karasu karakterini canlandıran Ali Nuri Türkoğlu da güzel insanlarla birlikte olmanın mutluluk verici olduğuna vurgu yaparak, “Orhan Bey’e çok teşekkür ederiz. Burada harika bir mekânda bizleri ağırladılar. Nezaket gösterip iftar verdiler. Tam da Ramazan’ın sonuna doğru belki de Kadir Gecesini yakaladık yakalayacağız. Bilmiyoruz biliyorsunuz o gizlidir. Çok teşekkür ediyorum tekrardan” ifadelerini kullandı.

Payitaht’ın Tahsin Paşa’sı Bahadır Yenişehirlioğlu ise, “Güzel bir Ramazan akşamındayız. Payitaht’ta yani dünyanın en güzel şehri İstanbul’dayız. Abdülhamid Han’ın yeri yurdu cennet mekan olsun, torununun davetindeyiz. Ekstra ekstra güzellikler; İstanbul, Ramazan-ı Şerif ve kıymetli Harun Osmanoğlu’nun daveti. Sevdiğimiz dostlarla Ramazan Gecesi beraber olmak bizim için çok mutluluk verici” dedi.