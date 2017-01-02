Hanefi Bostan : "Terör dik duruşumuzu bozamayacak"

Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, Ortaköy’deki gece kulübü saldırısına tepki göstererek, "Acılar yaşatarak bizleri bölmeye ve ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya ilan ediyoruz" dedi.

Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan,yaptığı yazılı açıklamayla, Ortaköy’de 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı terör saldırısını kınadı. Açıklamasında Türkiye’nin birlik ve beraberliğini sürdüreceğine dikkat çeken Bostan, "Türk milletinin huzuru, birliği ve dirliğine yönelik saldırılar artarak devam ederken, dili, dini, kökeni, vicdanı olmayan terör yine ülkemizi ve sivil vatandaşlarımızı hedef almıştır. Hain terör yeni yılın ilk dakikalarında iğrenç yüzünü bir kez daha gösterdi. İstanbul’da yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen alçak saldırıda 40’a yakın kişi hayatını kaybetti. Genç yaşlı, erkek kadın, çoluk çocuk demeden gözlerini karartarak insanlara saldıran terör örgütlerinin daha bu yılın ilk dakikalarında yaptıkları alçak saldırı ülkemizi zor bir yılın beklediğini ve terör örgütlerinin boş durmayacağını bizlere göstermiştir" dedi.

Terör eylemlerinin hiç bir zaman amacına ulaşamayacağını söyleyen Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, "Bu hain saldırıyla, son dönemlerde ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik olarak yapılan girişimlere bir yenisi daha eklenmiştir. Acılar yaşatarak bizleri bölmeye ve ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya ilan ediyoruz. Bu milleti acılarla sınamaya çalışarak sonuca ulaşamayacaklardır. Bu coğrafyada yaşamanın bedelini yıllardır ödeyen milletimiz, bu alçaklıklar karşısında da yılmayacak ve yıkılmayacaktır. Bu kalleş saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bilinmelidir ki, Türk milleti kendisine yönelik bu kirli ve hain tezgahı bozacak, sinsi eller asla emellerine ulaşamayacaktır. Türk Milleti teröre ve emperyalizme karşı dik duruşunu ilelebet devam ettirecektir" ifadelerini kullandı.