Haramidere temizlendi, Boğluca’da çalışmalar başladı

Haramidere’de temizlik çalışmaları tamamlanırken Başkan Uysal’ın talimatıyla Boğluca Deresi’nde çalışmalara başlandı.

İSKİ belirli bir programla aşırı yağışlarda taşkın riski bulunan dereleri ıslah ediyor. Bu kapsamda Esenyurt Haramidere’de bugün itibariyle çalışmalar tamamlandı. Çalışma süresince 2 bin 150 metre dere temizliği yapılarak 3 bin 650 metreküp atık çevreye zarar vermeyecek şekilde nihai depolama alanlarına nakledildi.

Silivri ilçesinde yaşayan vatandaşların basın ve sosyal medya üzerinden dile getirdikleri yardım istekleri ve özellikle dere temizlikleri konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından acil bir şekilde değerlendirildi. Başkan Uysal’ın talimatları doğrultusunda İSKİ, bölgeye ekiplerini yönlendirerek Silivri Boğluca Deresi’nde temizlik çalışmalarına başladı.

Periyodik olarak her yıl gerçekleştirilen dere temizlik çalışmalarında derelerin akışkanlığını engelleyen binlerce metreküp malzeme çıkarılıyor. İstanbul’daki dere yataklarında biriken malzemenin çevreye rahatsızlık vermesini önlemek için İSKİ tarafından yapılan temizlik çalışmalarında çıkarılan malzeme ise nihai depolama alanlarına naklediliyor. İSKİ, bu doğrultuda 2018 yılı başından bugüne kadar sadece Avrupa Yakası’nda 56 bin 230 metre dere temizliği yaparak, derelerden 330 bin 938 metreküp malzeme çıkardı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren 4’üncü Bölge Ustabaşısı Ömer Memiş, "Silivri bölgesinde Boğluca Deresi yaklaşık bin 700 metre uzunluğundadır. Genişliği 25 metre. Dere içi teressübat temizlikleri yapılmaktadır. Boğluca ve Haramidere’deki yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde kötü kokunun oluşmaması için ve yağmur suyunun daha iyi bir şekilde denize akması için çalışıyoruz. Yaklaşık 1 hafta sürecek. Çalışmalar neticesinde çıkarmış olduğumuz malzemeler İSKİ bünyesinde bulunan kamyonlar vasıtasıyla döküm alanlarına taşınacaktır" dedi.