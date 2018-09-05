Hareketini doğadan alan servo sürücü sistemi tanıtıldı

Siemens’in yeni servo sürücü ailesi, özelliklerini doğadaki en yüksek manevra kabiliyetine, denge ve konum hassasiyetine sahip arı kuşlarının dinamikliğinden alan yeni modelinin tanıtımını yaptı. Yapılan açıklamada; endüstri sektöründe paketleme, pres besleme, paletleme ve sarıcı/çözücü gibi yüksek performans gerektiren makinalar için özel olarak tasarlanan Sinamics S210; kullanıcı dostu programlama ara yüzü Webserver ile devreye alınma aşamasını kolaylaştırıyor. Profinet haberleşmesi ile hızlı ve güvenli bir veri alışverişine imkân sunan ürün; 1 faz 220V, 3 faz 220V ve 400V besleme seçeneklerine sahip ve 7kW’a kadar geniş güç aralığıyla bir çok servo uygulamasında ihtiyacı karşılıyor.

Dinamik yapısı dikkat çekiyor

Ayrıca ürün hakkında yapılan bilgilendirmede Sinamics S210; arı kuşları ile özdeşleştirilmesinin arkasında yüksek hız ve mükemmel bir denge kabiliyetine sahip olması yatarken, servo sistemlerin hız performansı saniyede ortalama 60 ila 80 kez kanat çırpabilen arı kuşlarıyla benzerlik taşıdığı belirtildi.

Ürün, sürücü motor arasında frenleme kablosu, güç kablosu ve sinyal kabloları için ayrı ayrı kabloların kullanılmasına gerek olmaksızın tek kablo ile bağlantı avantajı sağladığı da bildirildi.