Harem’den Halep’e insani yardım konvoyu

Üsküdar Belediyesi ile Türk Kızılayı’nın öncülüğünde hazırlanan 100 tırlık yardım konvoyu Halep için yola çıktı.

Suriye’nin Halep kentindeki insanlık dramına duyarsız kalmayan Üsküdar Belediyesi ve Türk Kızılayı öncülüğünde 300’e yakın sivil toplum kuruluşunun ve hayırseverlerin desteğiyle 100 tırlık yardım konvoyu oluşturuldu. Tamamı Üsküdar’dan oluşturulan 100 tırlık yardım konvoyu Harem’de düzenlenen törenle yola çıktı. Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Bugün bu toprakları bize vatan kılan dedelerimizin torunlarına düştükleri yerlerde ayağa kalkmaları için, yaralarının sarmak için Üsküdar’dan bir el uzatıyoruz. Siz kıymetli yardımseverlerin, Üsküdarlıların, belediye başkanımızın, vekillerimizin, Kızılay’ımızın destekleri ile bu 100 tır insanı yardım en kısa zamanda Halep’teki kardeşlerimizin yaralarını saracak. Kızılay’ın yardımları savaşın başladığı 6 yıldır devam ediyor. Dünden bu yana kadar hem Suriye’nin içerisinde hem de Türkiye’nin içerisinde bu anlamda bir insani yardım faaliyeti yürütüyor. Şimdiye kadar Kızılay’ın Suriye’nin içerisinde göndermiş olduğu insani yardım tırı 30 bini açtı. 250 bin ton un gönderdik” dedi.

100 tırlık yardım konvoyunun hazırlanmasına öncülük eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, “Bugün Harem’den Halep’e 100 tır adıyla çıktığımız yardım kampanyasının finalindeyiz. Gerçekten de Üsküdar’daki bütün sivil toplum kuruluşlarımızla, hayırsever işadamlarımızla, okullarımızla bütün Üsküdar adeta seferber olarak hazırlamış olduğumuz toplam 100 tır. İçerisinde yok yok her şey var. Kışlık giyeceğine, yiyeceğine, battaniyesine, çadırına, çocuk mamasına, temizlik malzemelerine kadar her şey var. Ama bunlardan önemlisi bugün bu tırlarda Üsküdarlıların, İstanbulluların bu aziz milletimizin yüreklerinden süzülen duaları var. Zalimin zulmüne karşı yüreklerinden çektikleri ahlar var. Şefkat elleri var, merhametleri var, paylaşma duygusu var. Dolayısıyla bizim için en önemlisi bugün buradan Suriye’ye, Halep’e gönderdiğimiz tırlarımızla birlikte yardımlaşma, kardeşlik duygularımız var. Ve inşallah bu tırlarımız iki gün içerisinde o kardeşlerimizle buluşacak” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dua edildi. Duanın ardından ise Suriye’deki savaşın son bulması için barış güvercinleri uçuruldu. Yardım tırının şoför mahalline oturan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilk tırı kendisi sürdü.