Harika Güral’a ’Genç CEO’ ödülü

Genç yöneticiler iş dünyasındaki kariyer basamaklarını tırmanırken markalar sürekli bir yükselişle ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyor. 40 genç ve başarılı CEO’nun sıralandığı ‘40 Yaş Altı 40 Genç CEO 2018 Araştırması’nda Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral, genç CEO’ların arasında yer aldı.

30 milyar TL’lik ciro yönetimi

Geçtiğimiz gün İstanbul’da bir otelde düzenlenen ödül törenine katılan genç 40 genç CEO yaklaşık 30 milyar TL’lik ciroyu yönetiyor. Yaş ortalamasının 34,7 olduğu listede 35 yaş altı 19 CEO bulunurken törende sadece 6 kadın CEO ödül aldı.

Tören sonrası değerlendirmede bulunan Genç CEO ödüllü Harika Güral, "Güral Şirketler Grubu’nu hem porselen hem de turizm sektöründe dünya çapında bir marka haline getirmek için ailem ve ben çok çalıştık. Aldığım eğitimlerin de katkısıyla genç yaşta işin başına geçtim. Genç bir yönetici olarak her zaman yeniliklere açık oldum, teknolojiyi çok yakından takip ettim. Yapay zekanın ve nesnelerin internetinin konuşulduğu dünyada tüm değişimlere ayak uydurabilmek, değişen ihtiyaçları görüp ona göre adımlar atmak Güral markasını her zaman ileri taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.