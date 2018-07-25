Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 14:40

Harika Güral’a ’Genç CEO’ ödülü

Türkiye’nin genç liderlerinin ödüllendirildiği ’40 Yaş Altı 40 Genç CEO 2018’de, Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral, ödüle layık görüldü.

Harika Güral’a ’Genç CEO’ ödülü

25 Temmuz 2018 14:40



Genç yöneticiler iş dünyasındaki kariyer basamaklarını tırmanırken markalar sürekli bir yükselişle ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyor. 40 genç ve başarılı CEO’nun sıralandığı ‘40 Yaş Altı 40 Genç CEO 2018 Araştırması’nda Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral, genç CEO’ların arasında yer aldı.



30 milyar TL’lik ciro yönetimi


Geçtiğimiz gün İstanbul’da bir otelde düzenlenen ödül törenine katılan genç 40 genç CEO yaklaşık 30 milyar TL’lik ciroyu yönetiyor. Yaş ortalamasının 34,7 olduğu listede 35 yaş altı 19 CEO bulunurken törende sadece 6 kadın CEO ödül aldı.



Tören sonrası değerlendirmede bulunan Genç CEO ödüllü Harika Güral, "Güral Şirketler Grubu’nu hem porselen hem de turizm sektöründe dünya çapında bir marka haline getirmek için ailem ve ben çok çalıştık. Aldığım eğitimlerin de katkısıyla genç yaşta işin başına geçtim. Genç bir yönetici olarak her zaman yeniliklere açık oldum, teknolojiyi çok yakından takip ettim. Yapay zekanın ve nesnelerin internetinin konuşulduğu dünyada tüm değişimlere ayak uydurabilmek, değişen ihtiyaçları görüp ona göre adımlar atmak Güral markasını her zaman ileri taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç