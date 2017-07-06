Harmandere’de muhteşem dönüşüm

Gecekondular için Harmandere Mahallesi’nde inşa edilen lüks sosyal konutların da ilk tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Pendik Harmandere’de modern ve depreme dayanıklı kentleşmeyi sağlamak üzere Pendik Belediyesi tarafından yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde problemli parsellerin tapu sorunu çözüldü. Hissedarlar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle riskli yapılarını yenileyemeyen 55 vatandaşın tapusu farklı bir parsel üzerinde toplanırken, daha önce yapılan imar uygulamasıyla tapuları farklı parselden verilen 19 vatandaşın tapusu da binalarının bulunduğu parsele taşındı. Ayrıca 25 hak sahibiyle de kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapım süreci için mutabakat sağlandı. Böylece 100’e yakın riskli yapıda dönüşümün önü açıldı.

Gecekondular için lüks sosyal konut

Bölgede bulunan 164 gecekondunun dönüşümü ise Pendik Belediyesi tarafından inşa edilen lüks sosyal konutlarla gerçekleştiriliyor. Harmandere Mahallesi’nde inşa edilen sosyal konutların 1. etabı tamamlandı. Sosyal donatı alanlarıyla son derece lüks olarak inşa edilen üç blokluk projedeki 96 daireden 70’i gecekondu sahiplerine teslim edildi. Kalan 26 dairenin tahsis işlemleri ise devam ediyor.

Harmandere Sosyal Konutları’nda 2’nci etap başlıyor

Mülkiyeti imar planlarına göre yol, park gibi donatı alanlarında ve diğer kamusal alanlarda kalan gecekondu sahiplerine yönelik sosyal konutların 2. Etabının inşası da yakında başlıyor. 120 daireli sosyal konutların ihale işlemleri tamamlanarak yer teslimi yapıldı. Bu projenin tamamlanmasının ardından Harmandere’deki 68 gecekondu sahibi daha dairelerine kavuşacak.