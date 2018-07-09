Harry Kane zirveye yerleşti

İngiliz futbolcunun şu ana kadar çıktığı 4 maçta 6 golü bulunuyor.

Bu yıl Rusya’nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası’nda yarı final karşılaşmaları yarın başlıyor. Çeyrek finalde Uruguay’ı 2-0 mağlup eden Fransa, Brezilya’yı 2-1 ile geçen Belçika ile yarın saat TSİ 21.00’de mücadele edecek. Turnuvanın bir diğer yarı final mücadelesi ise 11 Temmuz Çarşamba günü saat TSİ 21.00’de Hırvatistan ve İngiltere arasında oynanacak.

Son şampiyon Almanya’nın henüz gruplarda Dünya Kupası’na veda etmesi, Brezilya ve Arjantin gibi favorilerin çeyrek finalde elenmesi sonucu birçok dünya yıldızı da evine dönmüş oldu.

En değerli Harry Kane oldu

Dünya Kupası’nda ilk düdük öncesi turnuvada boy gösterecek futbolcular arasında en değerli isimler Neymar ve Messi’ydi. Transfermarkt verilerine göre Brezilyalı futbolcu Neymar ve Arjantinli oyuncu Messi’nin 180’er milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Ancak iki yıldızın da takımları Dünya Kupası’na veda edince bu alanda zirveye 150 milyon Euro ile İngiltere’nin golcü oyuncusu Harry Kane yerleşti. Gösterdiği başarılı performansla değerine değer katmaya devam eden Kane, yarı finale gelene kadar görev aldığı 4 maçta 6 gol attı. 24 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda mevcut durumda organizasyonun gol kralı unvanını da elinde bulunduruyor.