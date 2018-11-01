Harun Alpsoy: "Hem çalıştım hem okudum hem oynadım"

Antalyasporlu genç futbolcu Harun Alpsoy, "Hem çalıştım hem eğitim aldım hem de futbol oynadım. Gerçekten disiplinli bir hayat yaşadım" dedi.

Grasshoppers'tan transfer olduğu Antalyaspor'daki performansıyla dikkat çeken ve Ümit Mili Takım'da da forma giyen genç oyuncu, fizik gücü ve çalışkanlığıyla alkış topluyor. Orta sahanın her bölgesinde joker görevi üstlenebilen 21 yaşındaki futbolcu, İsviçre'deki altyapı eğitimi boyunca bir yandan futbol oynarken bir yandan Grasshoppers kulübünde bahçıvanlık yapmış, bir yandan da eğitimini tamamlamayı başarmış. Tam Saha Dergisi'ne konuşan Alpsoy, İsviçre'nin etnik anlamda oldukça karışık bir ülke olduğunu söyleyerek, "Türkler, Arnavutlar, Boşnaklar, Sırplar var. Menziken ise Türklerin ağırlıkta olduğu bir bölge. Türk ebeveynler, çocuklarını Menzo Reinach Kulübü'ne gönderiyorlardı. Türk ağırlıklı bir popülasyon vardı bu kulüpte. Abim de orada oynadı. Abimden dolayı ben de oraya gittim. Futbolla bu kulüpte tanıştım" şeklinde konuştu.

"15-16 yaşlarımdayken, oynadığım kulüpte mesleğimi yaptım"

İsviçre'de hem eğitim hayatını sürdürüp hem de futbol oynamanın mümkün olduğunu belirten genç futbolcu, "Lise eğitimimi İsviçre'de tamamladım. İsviçre'de üç yıl bir meslekle ilgili çalışırsanız, diploma alabiliyorsunuz. Ben de bahçıvanlık yaptım. 15-16 yaşlarımdayken, oynadığım kulüpte mesleğimi yaptım. Sabah saat 6'dan akşam 5'e kadar üç yıl aralıksız çalıştım. Bahçıvanlık yaptıktan sonra da saat 7'de antrenmanlara çıktım. Tesiste kalıyordum. Kulübün spor direktörü bir gün bana geldi dedi ki, 'Meslek bulmak için düşünüyordun. Kulübün bahçe işlerini yapan firmada yarın çalışmaya başlıyorsun' Ben de kabul ettim ve kendimi çiçeklerin, yeşilliklerin arasında buldum. Haftanın dört günü çalıştım, bir gün okula gittim. Yaptığım iş çok güzeldi. Doğal bir ortamda olmak mükemmel bir duygu. Ama yorucuydu. Hem çalışmak hem diploma almak için uğraşmak hem de futbolla ilgilenmek... Ama üstesinden geldim ve diplomamı aldım. Meslek sahibi oldum" diye konuştu.

"Hem çalıştım hem eğitim aldım hem de futbol oynadım"

Grasshoppers'daki U16'dan A takıma kadar yükselme başarısını anlatan Harun Alpsoy, "Gerçekten çok çalıştım. Evime uzak olması nedeniyle dört sene tesiste kaldım. Biraz önce de anlattığım bahçıvanlık mesleğini bu kulüpte yaptım. Yani hem çalıştım hem eğitim aldım hem de futbol oynadım. Gerçekten disiplinli bir hayat yaşadım" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de futbol oynamak benim için çok büyük bir hayaldi"

Antalyaspor'a transfer hikayesi hakkında da konuşan genç futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Grasshoppers'ta Avrupa Ligi eleme gruplarında Fenerbahçe'ye karşı oynuyorduk. Bu maçtan sonra Antalyaspor, menajerime bir teklifte bulunmuş. O da bana Antalyaspor'la görüştüğünü iletti. Türküm ve Türkiye'de yaşamak, Türkiye'de futbol oynamak benim için çok büyük bir hayaldi. Teklifi hemen kabul etti. Muhteşem tesisleri vardı. Hatta bir de sözleşme imzalamadan önce maça gittim. Antalya Stadyumu'nu görünce bir kez daha hayranlığımı gizleyemedim. İsviçre'de futbolun çok seyircisi yoktur. Ama Antalya'daki maçı ve stadyumun tıklım tıklım dolu olduğunu görünce çok duygulandım. Bu kulüpte oynamak istediğime karar verdim ve imzayı attım."

Yeteneklerini ve kendi oyuncu profilini tanımlayan Harun, "Luzern'e transfer olduğumda forvet oynuyordum. U13'teki antrenörüm ise 10 numarada oynatmaya başladı. Sonrasında İsviçre Milli Takımı'na çağrıldım. Oradaki hocam beni 8 numara pozisyonuna koydu ve kulüpte de bu pozisyonda oynamaya başladım" dedi.

"Türkiye'de futbol İsviçre Ligi'ne göre daha hızlı oynanıyor"

İsviçre Ligi ile Spor Toto Süper Lig'i karşılaştıran Harun Alpsoy, "İki lig arasında çok fark var. İsviçre'de altyapı takımlarından oyuncular A takıma daha kolay çıkabiliyor. Türkiye'de ise futbol İsviçre'ye göre daha hızlı ve daha sert oynanıyor. Türkiye'de futbol İsviçre Ligi'ne göre daha hızlı oynanıyor. Oyuncuların fizik gücü ve teknik kapasitesi de daha yüksek. Dolayısıyla Türk futbolunu daha çok beğeniyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"İnşallah o formayı giydiğim günleri de görürüz"

A Milli Futbol Takımı'nda forma giymek istediğini belirten genç futbolcu, "A Milli Takım için oynamak tabi ki çok büyük bir gururdur. İnşallah o formayı giydiğim günleri de görürüz. U21 ve U20 takımlarında Türkiye için mücadele ettim. Allah nasip ederse A Milli Takımımızın formasını da giyerim" şeklinde konuştu.

Harun Alpsoy Liverpool'da oynayan Emre Can ve Beşiktaş'ta forma giyen Tolgay Arslan'ı beğenerek izlediğini de sözlerine ekledi.