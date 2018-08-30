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30 Ağustos 2018 12:36

Harun Tekin sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe’nin transferi için Bursaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Harun Tekin sağlık kontrolünden geçti.

Harun Tekin sağlık kontrolünden geçti

30 Ağustos 2018 12:36


Fenerbahçe, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Bursaspor’dan başarılı kaleci Harun Tekin’in transferi için prensip anlaşmasına vardı. Henüz transferle ilgili resmi açıklama yapılmazken 29 yaşındaki kaleci, bugün sabah saatlerinde sarı-lacivertli takım için sağlık kontrolünden geçti.


Fenerbahçe’nin antrenman formalarının üzerinde olduğu görülen başarılı eldiven, sarı-lacivert atkı ile poz verdi.


Fenerbahçe’nin Harun için Bursaspor’a 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor.




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