Harun'un Rize kabusu

Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde dün akşam Çaykur Rizespor'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de kalede bulunan Harun Tekin, Karadeniz temsilcisinden son 2 maçta tam 9 gol yedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de kaleci Harun, Rize'de kabus yaşıyor. Yaz transfer sezonunda Bursaspor'dan sarı-lacivertli takıma dahil olan milli file bekçisi, 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Bursaspor formasıyla, Çaykur Rizespor'dan Rize'de tam 6 gol yemişti. Fenerbahçe formasıyla dün oynanan maçta kalesinde 3 gol gören Harun, Karadeniz temsilcisinin sahasında oynadığı son 2 maçta tam 9 gol yedi.