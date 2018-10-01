İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Harun'un Rize kabusu

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde dün akşam Çaykur Rizespor'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de kalede bulunan Harun Tekin, Karadeniz temsilcisinden son 2 maçta tam 9 gol yedi.


Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de kaleci Harun, Rize'de kabus yaşıyor. Yaz transfer sezonunda Bursaspor'dan sarı-lacivertli takıma dahil olan milli file bekçisi, 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Bursaspor formasıyla, Çaykur Rizespor'dan Rize'de tam 6 gol yemişti. Fenerbahçe formasıyla dün oynanan maçta kalesinde 3 gol gören Harun, Karadeniz temsilcisinin sahasında oynadığı son 2 maçta tam 9 gol yedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.