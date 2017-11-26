Hasan Akgün: “Büyükşehir yasası sil baştan ele alınmalıdır”

Başkan Akgün, “Büyükşehir yasasının sil baştan ele alınması gerektiğini düşünen 40 yıllık belediyeciyim” dedi.

Büyükçekmece Belediyesinin bu yıl birincisini organize ettiği Büyükçekmece Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi Değerlendirme Çalıştayı özel bir otelde gerçekleştirildi. Çalıştay’a Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile birlikte, kongrede görevli akademisyenler katıldı. Çalıştay’da yer alan akademisyenler 14-15 Mayıs tarihleri arasında TÜYAP’ta yapılan kongrenin değerlendirmesi yaptı. Kongrenin belediyecilik anlamında sağladığı yararlar ve teorik olarak dile getirilen uygulamalar nasıl değerlendirildiği tartışıldı. 2019’da yapılması öngörülen kongrenin ikincisinin daha nitelikli ve uygulamaya yönelik olması için tema önerileri çıkarıldı.

“Belediyelerin gelir kaynaklarının mutlak surette artırılması gerekiyor”

Çalıştayda açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Türkiye’de 2004 yılında komisyonlar yerel yönetimler, belediyeler kanunu çıkarttı. Sadece yetkileri artırdık, çeşitli yetkiler verildi. Ama para hiç vermedik. Yani pazara gönderiyorsunuz ve elinize verilen listede masraf 100 lira ama cebinizde 10 lira var. Bizimde elimizde belediyeler olarak 1 milyonluk iş yapacağız ama cebimizdeki para 10 lira dahi değil, bu nedenle Türkiye’de ki belediyeler, bizim hemen Edirne sınırındaki diğer belediyelerle mukayese edildiği zaman korkunç şekilde, onların çok altında bir finans imkanına sahiptir. Bu nedenle Türk yerel demokrasinin taçlandırılması için, vatandaşın doğumundan ölümüne kadar, hizmet aldığı belediyelerin daha etkin hizmet vermesi için mutlak surette 2019 seçimlerinden önce belediyelerin finans kanunu çıkartalım. Belediyeleri desteklemek demek merkezi idareyi, demokrasiyi ve vatandaşın huzurunu artırmak demektir. Bu nedenle belediyelerin gelir kaynaklarını mutlak surette artırılması gerekiyor” dedi.

“Büyükşehir yasasının sil baştan ele alınmasını düşünen 40 yıllık belediyeciyim”

Avrupa yerel demokrasisine baktığınız zaman belediyeleşmenin fazla olduğunu söyleyen Başkan Akgün, “Bizde çok küçük belediyelerin birleştirilerek devam ettirilmesi esasında daha doğru olurdu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’nın dışında büyükşehir statüsünü kabul etmeyen bir yerel demokrasi savunucuyum. Büyükşehirlerin işleyişini değiştirici bir yasa hazırlanmalıdır. Küçük şehir, büyükşehir arasındaki kavgaların ortadan kalkarak, hizmet anlayışının daha iyi olması için büyükşehir sınırlarının çizilmesi gerekiyor. Esas hizmeti götürecek olan ilçe belediyelerin pozisyonunun yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Büyükşehirler genel büyük işlerle, geleceğe ilişkilendiren büyük planları yapacak. Küçük belediyelerde halkın günübirlik işlerini yapacak. Böylelikle fuzuli zaman kaybını ve enerji israfını ortadan kaldıracaktır. Ben büyükşehir belediyesinin sil baştan ele alınmasını düşünün 40 yıllık belediyeciyim” diye konuştu.