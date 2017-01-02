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02 Ocak 2017 17:04

Hasan Ali Kaldırım: “Kaybettiğimiz puanların arkasından koşuyoruz”

Hasan Ali Kaldırım: “Kaybettiğimiz puanların arkasından koşuyoruz”

02 Ocak 2017 17:04

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, sezon başında kaybettikleri puanları telafi etmek için çok çalıştıklarını söyleyerek, “Ligin ilk haftalarında puan kayıpları yaşadık. Hala bu arayı kapatmaya çalışıyoruz. Bu kaybettiğimiz puanların arkasından koşuyoruz diyebilirim” dedi.
Fenerbahçe’nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde geride kalan maçları değerlendiren milli futbolcu, yarıştıkları tüm kulvarlarda kupa hedeflediklerini ifade etti.

“Hocamızın oyun felsefesine ayak uydurmak zaman aldı”
Sezona kötü bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Hasan Ali, “Erken bir hoca değişikliği oldu. Bu da bir adaptasyon süreci gerektirdi. Hocamızın oyun felsefesine ayak uydurmamız biraz zaman aldı. Ligin ilk haftalarında puan kayıpları yaşadık. Hala bu arayı kapatmaya çalışıyoruz. Bu kaybettiğimiz puanların arkasından koşuyoruz diyebilirim. Devrenin son haftasında Trabzonspor’u yendik. Bu bizim için çok önemliydi. Şu anda liderin 5 puan arkasındayız. Bu fark büyük bir fark değil. Son haftalarda puan farkını indirdik” şeklinde konuştu.

“Şampiyonluğun büyük adayı olduğumuzu göstermek istiyoruz”
İkinci devreye de iyi bir başlangıç yapmak istediklerini sözlerine ekleyen başarılı futbolcu, “Şampiyonluğun büyük bir adayı olduğumuzu herkese göstermek istiyoruz. İkinci devrenin ilk 2 haftasını evimizde oynuyoruz. İkinci maçta Medipol Başakşehir’i konuk edeceğiz. Final anlamında bir maç.Kesinlikle kazanmalıyız ki puan farkını daha aza indirelim” ifadelerini kullandı.

“Avrupa’da gittiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz”
Ligde olduğu gibi Avrupa Ligi’ne de kötü başlangıç yaptıklarını dile getiren Hasa Ali Kaldırım, sözlerine şöyle devam etti:
“Zorya’yı kimse tanımıyordu, deplasmanda bir puan alarak gruba başladık. Eleştirildik, belki de o bizim için hayırlı oldu. Zorya iyi bir ekip. Grupta işimizin zor olduğu düşünülüyordu. Toparlandıktan sonra yapabileceklerimizi herkese gösterdik. Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir gruptan lider çıktık. Bu bizim için önemliydi. Son 32 turunda Krasnodar ile karşılaşacağız. Geçen sene de bu turda Rus ekibiyle karşılaşmıştık. Oradaki maçlar zor oluyor. Hava ve saha şartları oyuna önemli etki edebiliyor. Biz yapabileceklerimizi biliyoruz. Avrupa’da da gittiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.”

“Son senelerde maalesef istediğimiz kupaları alamadık”
Takım adına kupalar kaldırmayı hedeflediğini belirten milli oyuncu, “Son senelerde maalesef istediğimiz kupaları alamadık. Yarıştığımız her kulvarda kupa kazanmak istiyoruz. Ayrıca Avrupa’da ses getirmek istiyoruz. Kendi adıma da ilk devre çoğu maçta 11’de görev aldım. Her zaman çalıştım. İkinci devrede de aynı performansla takıma katkı vermek istiyorum. Alacağımız kupalarda katkım olmasını istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.



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