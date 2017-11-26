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26 Kasım 2017 15:28

Hasan Erdem: “TÜRSAB yönetiminin antidemokratik kararını kınıyoruz”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Adayı Hasan Erdem, “TÜRSAB yönetiminin anti-demokratik kararını kınıyoruz” dedi.

Hasan Erdem: “TÜRSAB yönetiminin antidemokratik kararını kınıyoruz”

26 Kasım 2017 15:28


TÜRSAB’ın 2-3 Aralık tarihinde yapılacak olan 23. Olağan Genel Kurulu’nun ertelenmesine tepki geldi. 23. Olağan Genel Kurul için adaylığını ilk açıklayan isim olan Güçlü TÜRSAB Platformu Başkanı Hasan Erdem, ertelenen genel kurul sürecini değerlendirdi. Yaşananların demokrasiye aykırı olduğunu belirten Erdem, şöyle konuştu:


"TÜRSAB seçimlerine 2 yıl önceden adaylığımızı açıklayarak Güçlü TÜRSAB Platformu altında Türkiye genelinde çalışmalarımızı yaptık. Ülkemizin her karış bölgesinde çalışan tüm meslektaşlarımıza ulaşarak sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi konuştuk. Tüm üyelerimiz "Artık Yeter Söz Acentaların" diyerek genel kurula katılım çağrımıza destek vererek TÜRSAB tarihinin en geniş katılımlı genel kurulunu gerçekleştirmek adına katılım formlarını doldurdu. 2-3 Aralık tarihinde yapılmasını beklediğimiz genel kurula 5 bin acentamız katılım gösterecekti. 20 yıldan bu yana ’Böl-Parçala-Yönet’ politikasıyla kurumumuzu geriye götüren mevcut yönetim, kaybetme psikolojisiyle son dakika hamleleri yaparak hukuka, demokrasiye ve etik değerlere aykırı hareket etmektedir. Genel kurulu komik gerekçelerin arkasına saklanarak ertelemekle hem üyelerimiz nezdinde kendilerini küçük düşürdüler hem de köklü kurumumuzu ayaklar altına aldılar. Yaşanan bu hukuksuzluğu ve adaletsizliği kınıyor ve yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı ifade ediyoruz."




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