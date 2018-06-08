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08 Haziran 2018 12:19

Hasdal - Kemerburgaz Yolu üzerinde zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Hasdal-Kemerburgaz Yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Hasdal - Kemerburgaz Yolu üzerinde zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

08 Haziran 2018 12:19


Hasdal- Kemerburgaz Yolu Göktürk istikametinde meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 11.00 sıralarında denetim alanına girmek için yavaşlayan 34 KD 9840 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan gelen 34 BG 7834 plakalı kamyonet çarptı. En arkadan gelen 34 PMP 64 plakalı hafriyat kamyonu ise duramayarak öndeki araçlara çarpması üzerine zincirleme trafik kazası meydana geldi. 34 BG 7834 plakalı kamyonet sürücüsünün araç içinde sıkıştığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonet içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Zincirleme trafik kazasına karışan diğer iki sürücünün ise durumlarının iyi oluğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Hasdal - Kemerburgaz Yolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Araç geçişleri kontrollü şekilde sağlanırken, ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.




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