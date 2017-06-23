Haseki Genetik Tanı Merkezi, sağlıkta çığır açacak

Nadir Hastalıklar Derneği Başkanı Prof. Dr. M. Hamza Müslümanoğlu, Genetik Tanı Merkezinde, faaliyetine başladığı günden itibaren birçok genetik testin güvenli ve başarılı bir şekilde yapıldığını söyledi.

"Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Haseki Genetik Tanı Merkezi, Ağustos 2016 tarihinden itibaren, Türkiye’de yer alan bütün kamu hastanelerine hizmet vermektedir" diyen Nadir Hastalıklar Derneği Başkanı Prof. Dr. M. Hamza Müslümanoğlu, merkezin sağlık açısından çığır açacağını belirtti.

Yeni nesil ileri gen dizileme teknolojisi

Kamu hastaneleri içerisinde en geniş genetik test çeşitliliğini sunan merkezde, günlük ortalama 300-650 arası örnek kabulünün yapıldığını belirten Nadir Hastalıklar Derneği Başkanı Prof. Dr. M. Hamza Müslümanoğlu Genetik Tanı Merkezi ile alakalı şunları kaydetti:

"Haseki Genetik Tanı Merkezi, her geçen gün test listesini, kullandığı yöntemleri, dünya literatürü ve rehberleri çerçevesinde güncellemekte ve genişletmektedir. Şimdi de merkez, kamu hastaneleri içerisinde ilk defa yapılacak birçok yöntemi bünyesine katmaktadır. Merkezde kullanılan yeni nesil ileri gen dizileme teknolojisi ile birçok genetik hastalık panelinin incelenmesi yapılacaktır. Özellikle ülkemizde görülen, nadir genetik hastalıkların tanısına yönelik uygulanacak, kalıtsal ve klinik eksom sekanslama bu anlamda klinik tanıya büyük fayda sağlayacaktır. Yine çok önemli olan, kanser genetik tanısında kullanılacak, hastaların değişimleri konusunda hızlı sonuç almayı sağlayacak, sıvı biyopsi materyalinden genetik değişimleri inceleyen araştırma yöntemleri de merkezin rutin hizmetlerine dahil olacaktır. Özellikle bazı genetik tetkikler yurt dışına gönderilmekte idi ve hem uzun zaman beklemeye hem de yüksek maliyetlerle yapılmaktaydı. Ancak yapmış olduğumuz yeni yatırımlarla daha uygun fiyatlara daha kısa sürede yurt dışına göndermeden çözüme kavuşturmuş olacağız."

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genetik Merkezi çalışanlarına da teşekkürlerini ileten Müslümanoğlu, merkezin sağlık açısından çığır açacağını söyledi.

Spinal Müsküler Atrofi (SMA), hastaları ile alakalı tetkiklerin hali hazırda yapılmakta olduğunu belirten Müslümanoğlu, Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi tüp bebek ve PGT merkezinin, bu genetik tanı merkezi ile entegre olarak taşıyıcı ailelere sağlıklı çocuk sahibi olmalarını sağlayacak çalışmaların da en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.