Hasköy sahil çocuklarla şenlendi

Programa katılarak öğrencilere sertifikalarını takdim eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Bütün bu etkinlikleri yapmamızın sebebi çocuklarımızı anaokulundan başlayarak kültürel ve sanatsal eğitimlerle nitelikli bir şekilde hayata hazırlamak” dedi.

Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi tarafından düzenlenen yılsonu kapanış programı renkli görüntülere sahne oldu. Hasköy Sahil’de gerçekleştirilen etkinlikte yıl boyunca Turabibaba Kütüphanesi’ndeki kurslarda eğitim alan çocuklar, dans, müzik, tiyatro ve mehteran gösterileri ile izleyenlere görsel bir şölen sundu. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da programa katılarak çocukların ve ailelerin sevincine ortak oldu. Program sonunda ise Başkan Demircan, Turabibaba Kütüphanesinde eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

"Amacımız çocuklarımızı hayata hazırlamak"

İnsanın ruhunun kültürel ve sanatsal eğitimle beslendiğini belirten Başkan Demircan, “Kültür ruhumuzu derinleştiriyor, akılda ne varsa elde o var. Belediye olarak, devlet olarak hedefimiz mutlu insan yetiştirmek, onları şehir hayatında mutlu yaşatmak. Bütün bu etkinlikleri yapmamızın sebebi çocuklarımızı anaokulundan başlayarak kültürel ve sanatsal eğitimlerle nitelikli bir şekilde hayata hazırlamak” dedi.

Hayatın niteliği arttığı için çocukların görevi de arttı

Başkan Demircan, herkesin çocuğunun geleceğini düşündüğünü de ifade ederek, “Hepimiz çocuğumuz iyi bir eğitimle iş bulsun, aş bulsun, evini geçindirsin, mutlu olsun istiyoruz. Günümüzde çocuklarımızın mesuliyetleri ve beklentileri çok fazla. Eskiden ilkokul, ortaokul mezunu olan subay, asker oluyordu, bir yerde iş buluyordu. Artık hayatın niteliği arttığı için çocukların görevi de arttı. Artık daha çok okuması lazım. Onun için her şeye temelden başlamalıyız, bunun farkındayız” şeklinde konuştu.

Beyoğlu’nda turizm çok gelişti

Başkan Demircan, “Beyoğlu’nda turizm çok gelişti. Beyoğlu’nun bu gelişiminin farkındayız. Turizm kültür sanattan gelişiyor. Çocuklarımızı buna hazırlamamız gerekiyor ki muhitlerinde iş, aş bulabilsinler. Kefken Kampı, meydanlarda kurduğumuz bu sahneler vs. hepsi çocuğun zihninin gelişmesine birebir katkı sağlıyor ve çocukların özgüvenini yükseltiyor. Bizim hedefimiz de bu” ifadelerini kullandı.