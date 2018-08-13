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13 Ağustos 2018 07:54

Hasta almaya giderken hastanelik oldular: 3 yaralı

Bakırköy’de hasta almaya giden ambulansın devrilmesi sonucunda ambulansta görevli 3 kişi yaralandı.

Hasta almaya giderken hastanelik oldular: 3 yaralı

13 Ağustos 2018 07:54


Olay, 06.30 sıralarında Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta almaya giden ambulansın şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce aydınlatma direğine çarpan ambulans sonra devrildi. Devrilen ambulansta bulunan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla ambulanstan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan ambulans şoförü Nuri Ergün, Alperen Güven ve Ebru Özgür başka ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Devrilen ambulans vinç yarımıyla düzeltilip olay yerinden kaldırıldı.


Ambulansın kaldırılmasının ardından tek şeritten sağlanan trafik akıcı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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