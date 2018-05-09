Hastalar ve çalışanları fotoğraflarla Türkiye Hastanesi’ni anlattı

Birbirinden renkli fotoğrafların yarıştığı yarışmada kazananlar ödüllerini Türkiye Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Hayati Odabaşı’nın elinden aldı.

“Hastalarımızın ve Çalışanlarımızın Gözünden Türkiye Hastanesi” isimli yarışmada dereceye giren isimlerin çalışmalarının bulunduğu sergi açıldı. Açılışa, Türkiye Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Hayati Odabaşı, hastane çalışanları ve çok sayıda hasta katıldı. Katılımcılar aralarında drone ile de çekilen fotoğrafların bulunduğu sergideki birçok eseri dikkatle inceledi. Ardından hastane personeli ve hastaların çektiği 1- 6 Mayıs tarihleri arasında www.asirlikkampus.com üzerinden oylanan fotoğraflar arasından dereceye giren isimler açıklandı. Hastalarının ve çalışanlarının Türkiye Hastanesi’ni en iyi şekilde anlatmak için yaptığı yarışmada 2 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Rengarenk çiçekler ile hastaneyi anlatan fotoğrafıyla hastane çalışanı kategorisinde Yardımcı Sağlık Personeli Fadime Şeker 1’inciliği elde ederek tam altın kazandı. Hasta Danışmanı Nefise Yuyucu 2’inci olup yarım altın kazanırken, Hasta Danışmanı Soner Taşhan, 3’üncü olarak çeyrek altın kazandı. Bilgi İşlem Personeli ise Rıdvan Dündar ise “Jüri Özel Ödülü” alarak gram altınla ödüllendirildi.

Fotoğrafların belirlenmesinde 4 bin oy kullanıldı

Yaklaşık 4 bin oyun kullanıldığı yarışmada hastaların çektiği fotoğrafların yarıştığı kategoride birinciliği Güney Tepe, ikinciliği Meryem Doğan, üçüncülüğü ise Necla Özarslan aldı. İlk 3’e giren vatandaşlar ise VIP Check Up hakkı kazandı. Sergide Osmanlı ve hastane arşivinden çıkartılan hastaneye ait 15 adet fotoğraf ile en çok beğeni alan ve ilk 20’ye giren fotoğraflarda vatandaşların beğenisine sunuldu. Hastane içerisindeki kafeterya bölümünde bulunan sergi ücretsiz olarak 16 Mayıs tarihine kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.

“Bir daha hastanemizin ne kadar güzel olduğunu anlamış olduk”

Yarışmaya katılmak için çok sayıda fotoğraf çekildiğini ve fotoğraflarla hastaneye başka bir gözle bakmaya başladığını dile getirerek herkesi tebrik ettiğini ifade eden Türkiye Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Hayati Odabaşı, “Gerçekten bir daha hastanemizin ne kadar güzel olduğunu anlamış olduk. Rahmetli Enver Ören Ağabey der ki; hastaneye gelenleri misafir olarak kabul edin. Bu yarışmada da 4-5 binlere yakın bir oy kullanımı oldu sosyal medya üzerinden bu bizi gerçekten şaşırttı” ifadelerini kullandı.

“Bir sürü fotoğraf çektim”

İkinciliği beklemediğini anca çok mutlu olduğunu ifade eden Hasta Danışmanı Nefise Yuyucu, “Bir sürü fotoğraf çektim hastanenin içinden, dışından ön cepheden, arka cepheden son dakika bu fotoğrafa karar verdim. Çok hevesliydim yarışmaya katılmak, hastane tanıtımı adına bir şeyler yapmak hoşuma gidiyordu” dedi.

“Birinciliği hiç beklemiyordum”

Hastane çalışanı kategorisinde 1’inci olan Yardımcı Sağlık Personeli Fadime Şeker, “Bir sürü çektim ama bunu koymak istedim, birinciliği hiç beklemiyordum çünkü hastanemizin daha güzel fotoğrafları var, çok mutluyum” dedi.