Hastane içinde doktora silahlı saldırı

Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman, eski hastası tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Şüpheli ise olaydan kısa süre sonra silahıyla yakalandı.

Olay, 12.30 sıralarında Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede yaşandı. İddiaya göre, Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman ile hastaneye gelen eski hastası tartıştı. Tartışma sonucu şüpheli şahıs hastane içinde uzman doktoru silahla vurarak ağır yaraladı. Olay sonrası ağır yaralanan Hacıosman'a ilk müdahaleyi hastanedeki meslektaşları yaptı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi olaydan kısa süre sonra silahıyla birlikte yakaladı.

Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.