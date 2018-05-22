Hastane önünde dehşet: 1 ölü, 1 yaralı

Yaralılar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen adam kurtarılamadı. Ağır yaralanan kadının tedavisi ise devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde yaşandı. Silahlı bir saldırgan, henüz bilinmeyen nedenle bir karı-kocayı vurdu. Saldırı sonrası zanlı olay yerinden kaçarken, yaralılar Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sarı, hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramazan Sarı kurtarılamazken, Suzan Sarı’nın ise tedavisi devam ediyor.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemeleri ve saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.