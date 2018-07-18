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18 Temmuz 2018 00:55

Hastanenin yanında bulunan fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu

Beylikdüzü Devlet Hastanesinin bitişiğinde bulunan fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Hastanenin yanında bulunan fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu

18 Temmuz 2018 00:55

Yangın kısa sürede söndürülürken herhangi yaralanma olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.


Yangın, Büyükçekmece Avrupa Caddesi üzerinde bulunan Beylikdüzü Devlet Hastanesinin bitişiğinde bulunan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden sac fabrikasında yangın çıktı. Yangını görenler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede önlem alırken sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Fabrikada çıkan yangını bazı hastalar pencereden izledi. Yangın nedeniyle herhangi bir yaralanma olmazken kısa süreli panik yaşandı.


Fabrikada maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.




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