Hastası tarafından öldürülen doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Bahçelievler'de çalıştığı hastanede eski bir hastası tarafından vurularak öldürülen Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman'ın cenazesini kızı ve yakınları Adli Tıp Kurumundan aldı.

Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman, dün hastası tarafından silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Doktorun cenazesini Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumundan kızı ve yakınları aldı. Cenazenin ikindi namazını müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından Kanarya Mezarlığı'na götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan, doktoru öldüren şüpheli ise olaydan kısa süre sonra yakalanmıştı.