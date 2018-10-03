Hastası tarafından vurulan doktor son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Bahçelievler'de hastası tarafından vurulan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman son yolculuğuna uğurlandı. Doktorun eşi uzun süre tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Bahçelievler'de çalıştığı özel hastanede hastası tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman son yolculuğuna uğurlandı. Doktor için Bahçelievler Mehmet Ülker Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, doktorun ailesi başta olmak üzere İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

Doktorun meslektaşları, saldırının gerçekleştiği hastanenin önünden törenin düzenleneceği camiye kadar cenaze aracının yanında yürüdü. Doktorun eşi Mutlu Hacıosman'ın uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü.

Doktor için ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Doktorun naaşının Yeni Kanarya Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.