Hatalı park eden araçlara İBB de müdahale edecek

Uysal, "Yanlış parklanmalardan kaynaklı trafik sıkışıklığına müdahale ile ilgili bir çalışmamız var. Görüşmelerimizi yaptık. Yanlış park eden araçların çekilmesi konusunda Büyükşehir olarak hızlı, aktif, problem çözücü adımlar atılmış olacak. O zamanda önemli bir rahatlama olacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Bakırköy'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezini ziyaret etti. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Uysal, yanlış park sorununu çözmek için İçişleri bakanlığı ile görüştüğünü söyledi.

“Trafik sıkışıklığına da müdahale ile ilgili bir çalışmamız var”

Trafiğin rahatlaması konusunda önemli adımlar atıldığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “İstanbul'da İçişleri Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde, yanlış parklanmalar ile ilgili şuandaki mevcut emniyet genel müdürlüğü trafik polislerince organize edilen araçların çekici aracılığı ile kaldırılması işlemini, bu merkezden takip edebileceğiz. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince de ortak bir çalışmayla bu şekliyle yanlış parklanmalardan kaynaklı trafik sıkışıklığına müdahale ile ilgili bir çalışmamız var. Görüşmelerimizi yaptık. Büyük bir ihtimal şuanda o görüşmeler çerçevesinde yanlış parklanmaların çekilmesi konusunda Büyükşehir olarak hızlı, aktif, problem çözücü adımlar atılmış olacak. O zamanda önemli bir rahatlama olacak” dedi.