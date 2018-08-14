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14 Ağustos 2018 15:34

Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Projesi

Bayram öncesinde ölümlü ve yaralamalı kazaların sayısını azaltmak amacıyla hayata geçirilen “Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” projesi kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, bir uygulama gerçekleştirdi.

Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Projesi

14 Ağustos 2018 15:34

Uygulama sırasında araçlarda bulunan çocuklara düdük ve projeyi içeren yazıların yer aldığı şapka ile tişört verildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte farkındalık ve bilgilendirme oluşturmak amacıyla “Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” projesi başlatıldı. Proje kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında trafik polisleri tarafından bir çalışma yapıldı. Trafikte seyir halinde bulunan araçlar durdurularak, araçtaki çocuklara anne ve babalarını hatalı trafik kuralları konusunda uyarmaları için bilgilendirme yapıldı. Çocuklara kırmızı düdük ile şapka ve tişört hediye edildi. Polisin verdiği düdüğü çalan çocuklar, hata yaptıklarında anne ve babalarını uyaracaklarını ifade ettiler.


Uygulama alanına giren bir bayan sürücü, “Çocuklarımız zaman zaman uyarıyorlar zaten. Uygulama son derece güzel. Aileler olarak yeterince eğitiyoruz zaten. Benim on altı yaşındaki çocuğum emniyet kemeri takmadığım zaman mutlaka uyarır” dedi.


Denetimler esnasında sürücülere ise gerekli bilgilendirme yapılarak “Trafik kurallarına uyalım sevdiklerimize kavuşalım” isimli bilgilendirme broşürleri verildi.




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