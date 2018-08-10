Talihsiz kadın, dükkan sahibine göz dağı vermek isten hasımlarının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Olay anı saniye saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde dün akşam saat 23.30’da gerçekleşti. İddiaya göre, Zubeyde Kahraman (40) bir komşusuyla birlikte hava almak için dışarı çıktı. 3 çocuk annesi Kahraman, komşusuyla birlikte mahallede bulunan bir dükkanın önündeki banka oturdu. Bu sırada, dükkan sahibine göz dağı vermek isteyen hasımları dükkana kurşun yağdırdı. Kurşunlardan bir tanesi bankta oturan Kahraman’a denk geldi. Komşusu ise şans eseri yara almadı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadını hastaneye kaldırdı. Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dükkana kurşun yağdıran şahısların ise olayın ardından kayıplara karıştığı öğrenildi. Polis ekipleri, zanlıları arama çalışması başlattı.

Zubeyde Kahraman’ın yeğeni Süleyman Atar, "Biz mahallede her zaman oturup çay içerdik. Akşam da her zamanki gibi oturuyorduk. Herkes evlere dağılırken halam doktorla ilgili bir soru sormak için hanımların yanına banka geldi oturdu. Biz de hem onun çocuğu hem de küçük bir yeğenimle karşımızdaki bankta oturuyorduk. Karanlıktı kimseyi göremedik. Ben çığlıklar duydum. Halam vurulduktan sonra yanındaki hanımın şok içinde kaçtığını gördüm. O da mahalleden bir hanım zaten. Bizimle alakalı olmayan bir durum. Binanın sahipleri Kemerburgaz’da bir arazileri var ve bu arazilerle ilgili hasımları var. onlara göz dağı vermek için bir çok deneme yaptılar. Aynı denemeyi dün gece de yaptılar ama bu kez benim halam vuruldu. Karşıdan ateş ettiler" dedi.

Komşusu Sabri Yazıcı ise, "Biz karımla otururken rahmetli hanım geldi. ’Canım çok sıkkın başım da ağrıyor o yüzden hava alayım’ dedi. Ben karıma yukarı çıkalım dediğimde ’ağabey sen git de ben yarın doktora gideceğim karından biraz bilgi alayım’ dedi. Ben de tamam dedim eve gittim. Aradan bir kaç dakika geçti 5 el silah sesi. duyuldu. B.en kafasında şapka olan kirli sakallı bir kişi gördüm" diye konuştu.

3 çocuk annesi kadının vurulma anı kamerada

bankta oturdu sırada kurşunların hedefi olan talihsiz kadının vurulma anı kameralara yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kadının bankta oturduğu sırada vurulduğu görülüyor. Çevredeki vatandaşlar hızla kadının yardımına koşuyor.