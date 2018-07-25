Hava filtresinden kilolarca eroin çıktı

Uyuşturucu tacirlerinin iş makinelerinde kullanılan hava filtrelerinin içine önce kömür doldurduğu ardından vakumlu poşetlerle uyuşturucuları filtrelerin içine sakladığı ortaya çıktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.Y. isimli bir şahsın yüksek miktarda uyuşturucu maddeye maruz kalmaktan Silivri’de bulunan bir hastanede tedavi gördüğü bilgisini aldı. A.Y. hakkında araştırma yapan jandarma ekipleri, A.Y. ve arkadaşı R.U. isimli şahısların uyuşturucu madde imaliyle uğraştıklarından şüphelendi. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, şüphelilerin Büyükçekmece ilçesinde bir ithalat ihracat şirketi olduğunu belirledi ve şirketin faaliyeti konusunda araştırmalarına hız verdi. Yaklaşık 10 ay süren araştırma ve takip sonucunda A.Y.’nin tescilli bir otomobilin şirkete gün içerisinde belirli saatlerde giriş çıkış yaptığı ve bu döngünün rutin bir şekilde devam ettiği, şirketin eroin maddesini yurt dışına kaçırmak için paravan olarak kullanıldığı anlaşıldı.

Yüklemeyi durdurmak için harekete geçildi

Paravan ithalat ihracat firmasının faaliyetlerini araştıran ekipler, şirketin son bir yıl içerisinde Polonya’ya 4 kez oto yedek parçası ihraç ettiği ve halihazırda yeni bir sevkıyatın gümrük işlemlerini yaptıklarını tespit etti. İhraç edilecek yedek oto parçalarının bir lojistik firmasına teslim edildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, vakit kaybetmeden harekete geçerek yükleme işlemini erteletti.

Hava filtresini zehir filtresi yapmışlar

İhraç edilecek olan malların bulunduğu Esenyurt ilçesindeki antrepoya baskın düzenleyen ekiplere, detektör köpek ’Avcı’ da destek verdi. Burada yapılan aramada ’Avcı’nın ambalajlı hava filtrelerine tepki vermesi üzerine 120 adet hava filtresi ile 36 aktif karbon filtresi ekipler tarafından tek tek incelemeye alındı. Filtreler söküldüğünde filtrelerin dışından tespit edilemeyecek şekilde iç kısmına kömür parçalarının döküldüğü ve kömürlerin içine vakumlanmış poşetler içerisinde eroin maddesinin zulalandığı tespit edildi. Aramalarda 172 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıslar ikamet adreslerinde yakalandı.

Yakalanan 2 zanlı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, jandarma ekipleri uyuşturucu maddenin nereye ve kimlere teslim edileceğine yönelik detaylı çalışmalarına devam ediyor.