Hava trafiğine yağmur engeli

İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli yağış, Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşları da olumsuz yönde etkiledi. Yağışın etkisiyle iniş ve kalkışlarda gecikmeler yaşandı. Flay Nas Havayollarının uçağına yıldırım çarptı.

CB olarak adlandırılan elektrik yüklü yağmur bulutlarının İstanbul hava sahasını kaplamasıyla birlikte gelen şiddetli yağmur, Atatürk Havalimanı'nda uçakların iniş ve kalkışlarında kısa süreli gecikmelere neden oldu. Uçuşlar kontrollü yapılırken, uçakların kalkışında yaşanan sıkıntı nedeniyle yolcular ile yetkililer arasında tartışmalar yaşandı. Bu arada Flay Nas Havayollarının Cidde - İstanbul seferini yapan uçağına yıldırım isabet etti. Uçak havalimanına sorunsuz indi.

Uçak inişinin ardından teknik bakım yapılması için hangara çekildi.

Sabiha Gökçen havalimanı'nda uçuşlar durdu

Atatürk Havaliman'nda uçakların iniş ve kalkışları kotrollü şekilde sağlanırken, Sabiha Gökçen havalimanında trafik durdu. İniş ve kalkışlar durdurulurken rötarlar yaşanıyor. Bazı uçaklar yağış nedeniyle pisti pas geçti.