Şirketlerin yüzde 88’inin karlılık oranları hava ve iklim değişikliklerinden doğrudan etkileniyor.

Aniden değişen, yoğun miktarda yağmur, dolu yağışı ile fırtına ve şiddetli rüzgara sebep olan olumsuz hava koşulları iş dünyasındaki pek çok sektörü de derinden etkiliyor. Risk, emeklilik ve sağlık konularında hizmetler sunan Aon’un Weather Risk Management Association’dan aldığı veriye göre şirketlerin yüzde 88’inin karlılık oranları hava ve iklim değişikliklerinden doğrudan etkileniyor.

Milyar dolarlık ekonomik kayıp

Aktüeryal hizmetler ve afet riski modelleme konularında araştırma yapan Aon, 2017 hava, iklim ve doğal afet durum raporu’na göre yalnızca şiddetli ve ani değişen hava şartları 2017 yılında global ölçekte yaklaşık 36 milyar dolarlık ekonomik kayba neden oldu. Türkiye’nin de içinde bulunduğu EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) ülkelerindeki kaybın tutarı ise 3,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Ayrıca raporda, 2017’de Avrupa’da 2,5 milyar dolarlık kaybın sigortalandığı fırtına ve şiddetli rüzgâr vakaları arasında üçüncü sırada 2017 Temmuz ayında özellikle İstanbul’da etkili olan şiddetli fırtına dalgası yer alıyor.

Araştırmaya göre olumsuz ve değişken hava koşullarından kaynaklanan riskler en çok mevsim ve hava durumu değişikliklerine karşı hassasiyeti yüksek olan tarım, perakende, inşaat ve yenilenebilir enerji gibi sektörleri tehdit ediyor.

"Hava koşullarından en çok etkilenen sektör: İnşaat"

Söz konusu çözümler ile ilgili olarak Aon Risk Yönetim Danışmanlığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Eryaman tüm sektörler operasyonlarının bir kısmında hava koşullarından etkilendiğini belirtti. Eryaman, “Hava koşullarından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen inşaat sektörünün hem aşırı sıcak hem de aşırı soğuk hava koşullarından, tarım sektörünün don, dolu, şiddetli yağış ve ani ısı değişimlerinden ve altyapı sektörünün aşırı yağış ve don olaylarından etkilendiğini söyleyebiliriz. Hatta perakende sektöründe faaliyet gösteren bir meşrubat ya da dondurma firması bile yazın hakim olan aşırı yağışlardan etkilenebiliyor ve bunun sonucunda satış hacminde önemli kayıplar yaşayabiliyor” dedi.

“Hava ve iklim riskleri kaynaklı kayıplar için çözüm profesyonel uzmanlık”

Özel ve etkili hava şartları için şirketlerin profesyonel çözümlere ihtiyaç duyduğunu söyleyen Eryaman, “Veriler ve analizler ışığında, şirketin gelirlerini ve karlılığını tehdit etmesi muhtemel iklim değişikliği, şiddetli hava olayları ve muhtemel kayıplar hesaplanmalı. Böylece, şirketin finansal yapısına göre özelleştirilmiş parametrik çözümlerle etkin bir koruma sağlanabilir” ifadelerini kullandı.