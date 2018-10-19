Havaalanı transferinde paylaşım dönemi

Araç kiralamanın dijital markalarından Alamo, Alamo Transfer markasıyla Türkiye'de ilk kez paylaşımlı havaalanı transferi hizmeti sunmaya başladığını açıkladı. Şirket, ‘standart paylaşımlı', ‘premium paylaşımlı' ve ‘comfort business' olmak üzere 3 farklı taşıma seçeneği sunulacak.

Türkiye'de havayolu taşımacılığının hızla gelişmesi ve yolcu taleplerinin artmasıyla havaalanı transferlerine olan ilgi büyüdü. Araç kiralamanın dijital markalarından Alamo, transfer modeliyle Türkiye'de ilk kez paylaşımlı havaalanı transferi hizmeti vermeye başladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; Alamo Transfer'de ‘standart paylaşımlı', ‘premium paylaşımlı' ve ‘comfort business' olmak üzere 3 farklı taşıma seçeneği sunulurken, özel eğitimli şoförler ile havaalanı gidiş-dönüş transferi konforlu bir seyahate dönüşeceği bildirildi. Şimdilik sadece İstanbul ve Ankara'da hizmet vermeye başlandı.

Üç farklı paylaşım modeli

Şirkette, bireysel veya çoklu transfer seçenekleriyle dikkatleri çekerken; ‘standart paylaşımlı' tercihinde transfer süresince aynı güzergah üzerinde olan en fazla dört ayrı noktaya uğrayıp, maksimum altı yolcu ile havaalanına transfer gerçekleştirilebiliyor. ‘Premium paylaşımlı' seçeneğinde transfer süresince aynı güzergah üzerinde olan en fazla iki ayrı noktaya uğrayıp, maksimum dört yolcu ile seyahat edilirken; ‘comfort business' da tamamen kişiye özel direkt havaalanı transferi sağlanıyor.