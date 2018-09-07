Havacılıkta üniversite-sanayi alanında büyük işbirliği

Üniversite-sanayi işbirliğinde önemli bir adım daha atan İstanbul Esenyurt Üniversitesi, S&Q Mart’ın girişimi olan Silan Havacılık ile dün imzalamış olduğu protokol ile birlikte sivil havacılık alanında ortak çalışmalar yürüyecek. Türkiye’nin sivil havacılık sektörüne büyük katkılar sağlayacak işbirliği sayesinde nitelikli pilot, kabin memuru, havacılık işletmecisi, bakım personeli, iç denetçi, kalite ve belgelendirme uzmanı yetiştirilecek.

“Sivil havacılığın gelişimi için önemli bir adım attık”

Yapılan anlaşmanın üniversite-sanayi işbirliğinde önemli bir adım olduğunu belirten İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, “Üniversitemizin uygulamalı olarak yapmış olduğu önemli adamlardan biridir. Üniversite-sanayi işbirliği içerisinde hazırlanan bu protokolün, üniversitemizin eğitimine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu işbirliği, uygulamalı eğitim alanında öğrencilerimize büyük fayda sağlayacaktır. Ayrıca sivil havacılığın gelişimi açısından Türkiye’de bu alanda çok büyük açık var. Özellikle pilot, kabin memuru, denetçi gibi iş kollarındaki eksiği gidermek amacıyla hem yurt içi hem de yurt dışı ağırlıklı olarak çalışacağız. Sivil havacılıkta yaptığımız bu önemli girişim ile bu alanlardaki eleman ihtiyacını gidermeyi hedefliyoruz. Bu ortaklık üniversitemizin ve Türkiye’deki eğitim alanına büyük katkılar sağlayacaktır” dedi.

“Milli pilotlar yetiştirmeyi hedefliyoruz”

Üniversite olarak havacılık sektörüne büyük önem verdiklerini ifade eden İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Erdal Dursun, yapılan ortaklık ile pilotaj, kabin hizmetleri, uçak bakım personeli, kalite denetçisi ve kalite uzmanı alanlarında ortak çalışmalar yürüteceklerini kaydetti. Dursun, “Havacılık çok prestijli bir alan ve havacılık eğitimi veren üniversiteler Avrupa ve dünya ölçeğinde ciddi manada iyi yerlere gelen ve marka değeri olan üniversitelerdir. Bizim uzmanlık alanlarımızdan biri de havacılıktır. Üniversitemiz bu yıl Kabin Hizmetleri Programı’nın 60 kişilik kontenjanının tamamını doldurdu. Bu alanda üniversitemize ciddi bir rağbet var. Bu bakımdan Silan Havacılık ile havacılık alanında ciddi bir işbirliği yaptık. Bu ortaklık ile özellikle pilotaj, kabin hizmetleri, uçak bakım personeli, kalite denetçisi ve kalite uzmanı alanlarında ortak işbirlikleri yapacağız. Bunun dışında Silan Havacılığın ve bağlı kuruluşların sahip olduğu teknik envanter ve laboratuvar ortamlarıyla, üniversitemizin mühendislik fakültesi ve meslek yüksek okulu bünyesindeki havacılık programları müşterek çalışmalar yapacaklar. Bu alandaki en önemli hedefimiz Türkiye’nin havacılık alanındaki eksiklerini gidererek milli pilotlar yetiştirmektir” şeklinde konuştu.

“Havacılık sektöründeki eğitim ihtiyacını karşılayacağız”

Türkiye’nin havacılık sektöründeki eğitim ihtiyacını karşılayacaklarını belirten Silan Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Silan, “Sektörde 28. yılımızı tamamladık. ‘Üçüncü Taraf Denetim’ adını verdiğimiz danışmanlık ve eğitim hizmeti olan geniş bir sektörde hizmetler veriyoruz. Havacılık alanında ise ilk adımı eğitim alanında attık. Amacımız Türkiye’nin havacılık sektöründeki eğitim ve denetim ihtiyacını karşılamaktır. Bu alanda kalifiye elemana ve güvenli seyahate çok ihtiyaç var. Bu iki alanda eksikliği doldurmak üzere yola çıktık. İstanbul Esenyurt Üniversitesi ile bu protokolü imzalayarak önemli bir adım daha atmış olduk. Bu bizim için çok önemli bir işbirliği olacak. Yaptığımız iş birliği ile karşılıklı imkânlarımızdan faydalanabileceğiz. Bu tür işbirliklerin hem sektörün gelişmesinde hem de bu alandaki kaynakların verimli kullanılmasında çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Güzel bir sinerji yakaladık. Bir takım konular ile ilgili olarak daha şimdiden çalışmalara başladık ve bu çalışmaların önümüzdeki dönemde daha da gelişerek ilerleyeceğini ümit ediyoruz” diye konuştu.

İmzaların atılmasından ardından; İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nden Rektör Prof. Dr. Sudi Apak, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Erdal Dursun ve Genel Sekreter Yardımcısı Savaş Yıldız ile Silan Havacılık’tan Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Silan ve Uyumluluk İzleme-Emniyet Yönetim Sistemi Müdürü Mehmet Uçkaç üniversitenin havacılık laboratuvarında uçak simülatörünü gezdi.