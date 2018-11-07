HAVAİST, Otogar-İstanbul Havalimanı arasında seferlere başlıyor

İstanbul'da şehir içi yolcu ulaşım ihalesini kazanan HAVAİST, mevcut 4 hatta devam eden seferlerine yenisini ekledi. Bu kapsamda yarından itibaren 15 Temmuz Demokrasi Otogarı-İstanbul Havalimanı hattında da yolcu seferlerine başlanacak.

İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. bünyesindeki HAVAİST otobüsleri, 29 Ekim'deki açılışın ardından İstanbul Havalimanı'nda tarifeli seferlerin başlamasıyla bilrikte ilk etapta, kentin 4 ayrı noktasından seferlere başlamıştı. Yenikapı İDO-Bakırköy-İstanbul Havalimanı Hattı ( İST-1), TÜYAP-Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı Hattı ( İST-2), Kozyatağı Metro -Tepeüstü - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-7) ve Taksim-Abdülhak Hamit Caddesi - Beşiktaş - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-19) olmak üzere 4 ayrı noktadan hali hazırda sefer gerçekleştitilen HAVAİST, 8 Kasım(yarın)'dan itibaren mevcut hattına bir yenisini daha ekliyor.

Havalimanı ve otogar arasında yolcu taşınacak

4 hatta 20 otobüsle karşılıklı olarak havalimanı ve kentin belirlenen noktaların yolcu taşıyan HAVAİST'in 5'inci servis noktası, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı -Alibeyköy Cep Otogarı- İstanbul Havalimanı Hattı (İST- 3) oldu. Devreye alınan yeni hat güzergahıyla birlikte 31 Aralık'a kadar toplam 25 lüks otobüsle haftada 50 sefer gerçekleştirilecek.

8 liraya Otogar'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşım

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan hareket ederek Alibeyköy Cep Otogarı'na uğradıktan sonra İstanbul Havalimanı'na devam edecek olan HAVİST servisinin 45 kilometrelik mesafeyi 90 dakikada alması bekleniyor. Ayrıca yolcular, 31 Aralık'a kadar yüzde 50 indirimli olarak 8 lira karşılığında bu hattan havalimanına ulaşım sağlayabilecekler.

Yolcuların toplu ulaşıma ilgisi yoğun

İstanbul Havalimanı'ndan ayrılmak için toplu ulaşımı tercih eden yolculardan Ayşegül Çeşitçioğlu, “Antalya'dan geliyorum. Havalimanımız memleketimize hayırlı olsun, ülkemizde çok güzel şeyler oluyor. Dış ülkelerin kıskanacağı güzellikte olmuş burası. Havalimanından ayrılmak için HAVAİST'i kullanacağım. İlk kez kullanuyorum buradan Taksim'e gideceğim” dedi.Yolculardan Ümmüşen Tat ise “Antalya'dan geldim. Aktarma yaparak Eyüp'e gideceğim. HAVAİST'i de ilk kez kullanmış olacağım” dedi.

Tam kapasitede 150 otobüsle hizmet verilecek

Bu kapsamda planlanan hatlar İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı içerisinde 20 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi. İstanbul Havalimanı'nda faaliyet gösteren kurumlarla yapılan görüşmelerle belirlenen 20 lokasyonun Metro, Metrobüs, Deniz, Otobüs ve Minibüs entegrasyonu dikkate alınarak planlama yapıldı. İki aylık sürecin ardından 31 Aralık 2018 tarihinde ise İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite ile çalışacağı dikkate alındığında 18 hatta günlük 150 otobüs ile şehir içi Bagajlı Lüks Taşımacılık yapılacak.