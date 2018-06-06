Akvaryumun Genel Müdürü Gülnur İnkaya, "Vietnam’dan gelmişler ve oradaki bölgeye ait canlılar olduğunu tahmin diyoruz. Onun için şu anda daha doğaya salınamazlar" dedi.

Atatürk Havalimanı’nda dün gece Vietnam’dan İstanbul’a gelen ve aktarmalı olarak Rusya’ya giden Valeeva E. isimli yolcuya ait valizde ele geçirilen, 115 sürüngen Çamlıca’da bir akvaryumda bakıma alındı. Aralarında Burma Pitonu, Albina Ormanı Kertenkelesi, Vietnam Kurbağası, kaplumbağa ve akrep gibi 9 değişik türün yer aldığı sürüngenler, akvaryumda oluşturulan karantina alanında uzman ekipler tarafından gözden geçirildi. Farklı doğa koşullarından gelmeleri nedeniyle Türkiye şartlarında doğa koşullarına uyum sıkıntısı yaşama ihtimali bulunan sürüngenler, şimdilik akvaryumdaki uzman ekiplere teslime edildi.

"Önemli olan bunların dünyada koruma altında olduğu"

Sürüngenler ve yaşanan süreçle ilgili bilgi veren akvaryumun Genel Müdürü Gülnur İnkaya, "Oldukça kalabalık bir misafir grubumuz var. 115 adet canlı geldi. Bunların 42 tanesi burada görmüş olduğunuz kaplumbağalar. 5 değişik tür var bu kaplumbağalar arasında. Önemli olan bunların dünyada koruma altında olduğu ve neslinin tükenmekte olduğu canlılar olması ve kritik durumdalar açıkçası nesli tükenme açısından. Şu anda biz onların bakımlarını yapıyoruz. Kontrollerini yaptık. Herhangi bir hastalıkları var mıdır yok mudur diye. İlaçlamalarını yapıyoruz. Beslenmelerini yapıyoruz. Tabii ilk geldiğinde yaptığımız şey türlerinin belirlenmesiydi. Sadece kaplumbağa yok diğer bölümde başka canlılarımız da var. Dediğim gibi ilk önce hangi türler olduğunu belirledik ondan sonra da gerekli tedavilerini sürdürmeye başladık" ifadelerini kullandı.

Sürüngenlerin neden bu akvaryuma getirildiği ile ilgili bir soruya İnkaya, "Biz zaten bakanlık onaylı, A tipi hayvanat bahçesi ve akvaryumuz. Koşullarımız oldukça elverişli. Karantina alanımız oldukça büyük. Uzman bir ekibimiz var. Ve gece yarısı bizi aradılar ve arkadaşlar hemen gittiler havaalanına. Onlar havaalanındayken diğer arkadaşlarımız burada karantina bölgesi oluşturdu. Aşağı yukarı saat bir buçuk gibi canlılar buraya geldi ve hemen bakımları yapılmaya başlandı. Vietnam’dan gelmişler ve oradaki bölgeye ait canlılar olduğunu tahmin diyoruz. Onun için şu anda daha doğaya salınamazlar" şeklinde konuştu.

Akvaryumda bir süre kalması beklenen sürüngenlerle ilgili son kararı ise bakanlık verecek.