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30 Temmuz 2018 14:42

Havalimanında ‘Onur istifa’ sloganları

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda dün akşam İzmir ve Adana seferleri 2 buçuk saat rötar yapan Onur Air’e yolcularından tepki geldi.

Havalimanında ‘Onur istifa’ sloganları

30 Temmuz 2018 14:42



İstanbul Atatürk Havalimanı iç hatlar terminalindeki check in bankolarında İzmir ve Adana seferlerinde 2 buçuk saatlik gecikmenin duyurulması üzerine bir araya gelen yolcular Onur Air aleyhinde sloganlar attı. Eylemin video görüntülerini de kaydeden yolcular bu firmada sıkı sık başlarına gelen rötarların sosyal ve görsel medyada yer verilmesini istediler.



‘Onur istifa’ sloganları ile 20 dakika boyunca iç hatlar terminalini protesto meydanına çeviren yolcular sık sık yaşadıkları bu durumun çözülmesi için firma yetkilerini daha titiz çalışmaya davet ettiler. ’Basın buraya’ sloganlarının da atıldığı Onur Air mağduru yolcuların eylemi diğer yolculardan da destek gördü.




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