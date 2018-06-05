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05 Haziran 2018 11:04

Havalimanında yolcu bagajından Burma piton yılanı çıktı

Atatürk Havalimanı’na Rusya’dan geri gönderilen bir yolcunun bagajında çıkan yılan ve kaplumbağa gibi canlı hayvanlar, gümrük ekiplerini bile şaşırttı.

Havalimanında yolcu bagajından Burma piton yılanı çıktı

05 Haziran 2018 11:04

Valizden çıkan ’Burma’ piton yılanları, Albina Orman Kertenkeleleri ve Vietnam kurbağaları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekiplerine teslim edildi.


İstanbul Atatürk Havalimanı’nda dün gece bir yolcunun valizinde çok sayıda sürüngen hayvan ele geçirildi. Vietnam’dan İstanbul’a gelen ve aktarmalı olarak Rusya’ya giden Valeeva E., isimli yolcuya ait olduğu tespit edilen valiz, sahibi tarafından teslim alınmadığı için İstanbul’a geri gönderildi. Bagajın kayıp eşya deposuna alınması öncesi yapılan kontrol sırasında çantanın içerisinde çok sayıda canlı havyan olduğu görüldü. Bunun üzerine valizi açan görevliler şaşkına döndü. Valizin içinde saklama kapları ve özel çuvallara yerleştirilmiş Burma Pitonu, Albina Ormanı Kertenkelesi, Vietnam Kurbağası, kaplumbağa, akrep gibi 9 değişik türde sürüngen hayvan tespit edildi. Hayvanlar gümrük görevlileri tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.



Hayvanların ölmesini Gümrük memurları önledi


Atatürk Havalimanı’nda sahipsiz bir bagajdan şüphelenen Gümrük Muhafaza ekipleri, çantayı incelemeye aldı. İncelemenin ardından uzun süredir çantanın içinde bekleyen ve havasızlıktan ölmek üzere olan hayvanların hayatını ekipler kurtardı. Gümrük Muhafaza ekipleri, ele geçirilen hayvanları Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekiplerine teslim etti.




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