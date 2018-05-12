Havalimanındaki sahipsiz valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi

Fünyeyle patlatılmaya hazırlanıldığı sırada olay yerine gelen valizin sahibi, elindeki valiz anahtarıyla polis ekiplerini ikna etmeye çalıştı.

Bu sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş katındaki beton bloklardan birinin üzerinde sahipsiz bir valiz fark edildi. Durumu görenler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sahipsiz valizin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Bu sırada Dış Hatlar Gidiş katındaki araç trafiği de önlem amacıyla durduruldu. Havalimanına gelen bazı yolcular ise durumu emniyet şeridinin arka bölümünden izledi.

Havalimanında görevli bomba imha uzmanlarının olay yerine şüpheli çantaya müdahale etmeye hazırlandığı sırada ise valizin sahibi geldi. Ekiplerin fünyeyle kontrollü olarak patlatmaya dakikalarda olay yerine gelen yabancı uyruklu yolcu, söz konusu valizin kendisine ait olduğunu belirterek, elinde bulunan anahtarın valize ait olduğunu polis ekiplerine anlattı.

Anahtarla valizin kilidini açtı

Daha sonra yolcu, valizin yanı gelerek anahtarla kilidi açtı. Yolcunun valizini açarak içerisinde bulunan elbiseleri polis ekiplerine göstermesiyle kısa süreli gerginlik sona erdi. Polis ekipleri emniyet şeridini kaldırarak trafiği yeniden açtı.