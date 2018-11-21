Havaya ateş açan kişi daha sonra kafasına sıkarak intihar etti

Küçükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi önce yoldan geçenlere ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören kişi havaya açtıktan sonra kafasına sıkarak intihar etti.

Olay, 02.00 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Meşe Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi yoldan geçen vatandaşlara silahla ateş açmaya başladı. Durumu görenler hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendirmek için gelen polis ekiplerini gören kişi havaya ateş açmaya başladı.Olay yerine gelen polis ekipleri de şahıstan silahını bırakıp teslim olmasını istedi. Ancak teslim olmayan kişi elindeki silahı başına dayayarak kafasına bir el ateş açtı. İsmi öğrenilemeyen kişi kanlar içinde yere yığıldı. Olay sonrası Meşe Sokağa sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi morga kaldırıldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.