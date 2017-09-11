2017 yılının ilk 8 aylık diliminde transit uçuşlar da dahil toplam yolcu sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artış gösterdi.

2017 yılının ilk 8 aylık diliminde transit uçuşlar da dahil toplam yolcu sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artış göstererek 127 milyon 136 bin 893 olarak gerçekleşti. Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, havayolları istatistiklerini inceledi. Ajans Press’in Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) verilerinden elde ettiği bilgilere göre havayollarında büyük hareketlilik yaşandı. Edinilen bilgilere göre bu yıl 127 milyon 136 bin 893 kişi havayolunu tercih ederken üstgeçişler de dahil 1 milyon 265 bin 900 uçuş gerçekleşti. Ajans Press ve ITS Medya’nın incelemesine göre yıl içerisinde havayolu konulu 9 bin 207 yazılı basın yansıması tespit edilirken internette ise 34 bin 359 haber çıktığı belirtildi.

İç hatlarda 2 milyona yakın yolcu taşındı

Kurban Bayramı’nın Zafer Bayramı’yla birleşmesi bu yıl tatilcilerin yüzünü güldürürken Ağustos ayında rekor yolcu taşındı. İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Ağustos ayında, iç hatlarda 2 milyona yakın yolcu taşınırken bu rakam dış hatlarda 4 milyon 652 bin 206 yolcu olarak gerçekleşti. Ağustos ayı boyunca ise toplamda yüzde 3 artışla 41 milyon 647 bin 324 yolcuya hizmet verildi. Turizm beldelerinde bulunan havalimanları incelendiğinde bu yılın Ağustos ayı içerisinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tüm havalimanlarında artış gerçekleşti. Antalya Muratpaşa Havalimanı’nda 3 milyon 456 bin 620, Muğla Dalaman Havalimanı’nda 455 bin 467, Muğla Milas Bodrum Havalimanına 447 bin 636, Alanya Gazipaşa Havalimanına ise 61 bin 497 yolcu seyahati gerçekleşti.