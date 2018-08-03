Havuzlu villaya uyuşturucu baskını

Olayla bağlantılı 1’i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alınırken, polisin villaya yaptığı baskın sırasında makinelerin hap üretimine devam etmesi dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ihbar üzerine uyuşturucu ile mücadele kapsamında hap imalathanesi ve bir minibüsü takibe aldı. Havuzlu bir villayı uyuşturucu imalathanesi olarak kullanan şüphelileri 1 ay boyunca adım adım izleyen narkotik polisi, ilk olarak içinde ‘zula’ diye tabir edilen bölmelerin olduğu lüks bir VİP aracı Büyükçekmece’den Fatih’e kadar takip etti. Ekipler tarafından aracın önü kesilerek operasyon gerçekleşirken, sürücü F.K.’yi gözaltına alındı.

- Şebeke lideri ile birlikte 4 şüpheli yakalandı

Polis, aynı anda Büyükçekmece’de uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen havuzlu lüks bir villaya da baskın yaparak burada şebeke lideri İ.G. ile B.K. ve Özbekistan uyruklu uyuşturucu kuryesi D.Y. adlı kadını gözaltına aldı. Uyuşturucu hap imalathanesine yapılan operasyonda piyasa değeri 44 milyon lirayı bulan 2 milyon 200 bin adet extacy hap, villa içindeki bir başka minibüste yapılan aramalarda ise hava yastığına kurulan düzenekle gizlenmiş 6 kilo kokain ele geçirildi. Olayla bağlantılı şebeke lideri ‘doktor’ lakaplı İ.G. ile birlikte F.K., B.K. ve D.Y. villa ve minibüste gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

- Baskın sırasında makineler üretime devam etti

Öte yandan narkotik polisinin villaya yaptığı baskın anında makinelerin üretime devam etmesi dikkat çekerken, VİP minibüs ile ticari araçtaki uyuşturucu zulaları polisi şaşkına çevirdi.