Sosyal medyada “Hayat Felsefesi” karakteriyle fenomen olan ve aynı ismi taşıyan mizah kitabıyla edebiyat dünyasına giren Emre Tuncer’in yeni kitabı çıktı. Tuncer’in "Aşk Kalbin Duasıdır" isimli kitabı kitap tutkunlarının beğenisine sunuldu. Kitap, kapağında yer alan "Sen, aşk diye yazılıp, eş diye okunansın. ’Bu dünya bize yetmez’ dediğim, cennet ortağımsın’ cümlesiyle başlıyor. Kitaptan bazı bölümler ise şöyle:

"İlk aşkımsın! Sonran yok öncen kayıp. Olmadı değil, oldu başkaları ama senden sonra hepsi yok oldu. Sen, hatalarımın gösterdiği doğru, öncekilerin sürüklediği huzur yolusun. Gönlüme yağan sevda yağmurusun, her damlada şifa buluyor aşkım. Yağmur ile etrafa savrulan toprak kokusu, çayımın en tatlı yudumusun. Sen benim cevapsız sorularımın cevabı, her duamda dilediğim, her nefeste özlediğimsin."

Emre Tuncer kimdir?

Bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, iletişim, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında çeşitli üniversitelerde eğitim aldı. Uzun yıllar “Gecelik” adlı radyo programını hazırlayıp sundu. 2009 yılında reklamcılık ve halkla ilişkiler alanında çalışmaya başladı. Bu alanlarda pek çok başarılı projeye imza attı. Daha sonra sosyal medya üzerine yoğunlaştı ve kısa zamanda sosyal medya fenomeni olan “Hayat Felsefesi” karakteriyle gündeme geldi. 2012’de Hayat Felsefesi adlı mizah kitabı yayımlandı. 2014 yılında sosyal medya kullanıcılarına ışık tutan "Patron-Sosyal Medya İmparatorluğu" kitabı yayımlandı. Çalışma hayatını stratejist, danışman ve iletişim uzmanı olarak sürdürmekte olan Tuncer, sahne gösterileri de yapmaktadır.