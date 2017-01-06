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06 Ocak 2017 16:10

Hayat Su’ya ’En Başarılı Marka’ ödülü

Hayat Su’ya ’En Başarılı Marka’ ödülü

06 Ocak 2017 16:10

‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde gazsız içecek sektöründe ‘En Başarılı Marka’ Hayat Su seçildi.
Marketing Türkiye ile Akademetre’nin ortaklaşa düzenlediği ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’ sahiplerini buldu. Gazsız içecek sektöründe 2016 yılında marka değeri ve itibarını en çok arttıran şirket ödülünün sahibi Hayat Su oldu. Şirket adına ödülü Pazarlama Müdürü Ertunç Çilingiroğlu aldı.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ’İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü’nde 38 sektörün yıl içinde itibarını en çok artıran markaları ve bu başarıya ortak olan paydaşları, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Ödüllerin, toplam 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze görüşmeler sonucunda verildiği kaydedildi.



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