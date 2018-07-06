Türkiye’de 40 yaş ve üzeri 2,7 milyon kadın idrar kaçırma sorunu yaşıyor. Geçtiğimiz yıl Canped, Kontinans Derneği ve oyuncu Nergis Kumbasar’ın önderliğinde idrar kaçırma problemi yaşayan kadınların bilgilendirilmesini hedefleyen ‘Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen’ projesi başlatılmıştı. Konuya dikkat çekmek ve farkındalık sağlamak adına 27 ünlü isim ve Türkiye’nin dört bir yanından gönüllü yazarlar ‘Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen’ kitabında buluştu. Gelirinin Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’ne bağışlanacağı kitapta; "Seyfi Dursunoğlu, İsmail Hacıoğlu, Metin Uca, Can Gox, Doğukan Manço, Çiçek Dilligil, Yılmaz Vural ve Ceyhun Yılmaz gibi 27 ünlü ismin ’keşke’ dediği hikayeleri yer almıştı. Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen isimli kitapta Tüm Türkiye ilk defa keşkelerini anlattı.

Farkındalık projesi 7 milyon kadın ve 4 milyon erkeğe ulaştı

Farkındalık projesi kapsamında dijital platformlar ve sosyal medyadan 20-44 yaşları arasındaki 4 milyon kadın ve 1 milyon erkeğe ulaşıldı. 1 yıl boyunca medyada idrar kaçırma sorununa dikkat çekmek amacıyla yapılan bilgilendirme haberleri ile medya kanalları üzerinden 2 milyon kadın ve 3 milyon erkeğe ulaşıldı. Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen farkındalık projesi kapsamında ise toplamda 7 milyon kadın ve 4 milyon erkeğe ulaşıldı.

Kontinans Derneği ve Canped olarak idrar kaçırma sorununa farkındalık için projeye devam edeceklerini belirten Dernek Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ve Ontex Türkiye Medikal Pazarlama Müdürü Can Aydınlık 2018 yılının en önemli sağlık farkındalık projesine tüm Türkiye ve ünlü isimlerle birlikte imza attıklarının altını çizdiler.

2020 yılında 4 milyon kadın idrar kaçırma sorunu ile karşı karşıya

Prof. Dr. Tufan Tarcan, "Yaşlanan nüfusla birlikte 2020 yılında Türkiye’de 4 milyon kadının idrar kaçırma sorunu ile karşı karşıya kalacağı öngörülüyor. Özgüven eksikliğine ve kişinin hayattan soyutlanmasına neden olan idrar kaçırma sorununa yeterince çözüm aranmıyor. Bu anlamda Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen projesi ile Kontinans Derneği olarak bilgilendirmelerimize devam edeceğiz" dedi.

"Farkındalığa katkı sağlamak adına herkesi kitap okumaya davet ediyoruz"

Ontex Türkiye Medikal Pazarlama Müdürü Can Aydınlık, farkındalık projesiyle herkes tarafından bilinen ama dile getirilemeyen idrar kaçırma sorununa karşı, hep birlikte büyük bir farkındalık oluşturma bilinci ile bir araya geldiklerini belirtti.

Aydınlık, "Farkındalık projesi kapsamında yıl sonuna kadar pek çok iletişim kanalından 40 yaş ve üzeri tüm kadınlara ulaştık ve bu konudaki algıları değiştirmeyi hedefledik. Hep birlikte hayata geçirdiğimiz projenin kitabı Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen ile elde edilecek gelir Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’ne (KASDER) bağışlanacak. Bu anlamda farkındalığa katkı sağlamak adına herkesi kitap okumaya davet ediyoruz" dedi.