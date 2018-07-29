Tarihi garın son hali ve çıkan tarihi kalıntılar havadan görüntülendi.

Haydarpaşa Garı’nın restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılırken, rayların altında gerçekleşen kazılarda tarihi eserler ortaya çıktı. Restorasyon çalışmaları devam ederken, bir süre önce arkeolojik kazılara da başlandı. Rayların arasında yer alan Haydar Baba Türbesi çevresinde başlatılan çalışmalar, İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Kazılar sırasında peronların olduğu kısımda ve rayların altında arkeolojik buluntular ortaya çıktı. Buluntuların erken ve geç Bizans dönemine ait kalıntılar olduğu öğrenildi. Rayların altındaki kalıntıların eski liman şehrine ait olduğu tahmin edilirken, sadece rayların altında değil, 300 dönümlük bir alan içinde farklı noktalarda buluntular olduğu kaydedildi. Tarihi garın son hali ve tarihi eserler ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde tarihi kalıntılar ve Haydarpaşa Garı restorasyon çalışmaları görülüyor.