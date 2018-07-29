Diğer
Kategoriler
29 Temmuz 2018 10:44

Haydarpaşa’da rayların altından çıkan tarihi kalıntılar havadan görüntülendi

Tarihi Haydarpaşa Garı’nda yapılan restorasyon çalışmaları sırasında rayların altında Bizans dönemine ait tarihi buluntular ortaya çıktı.

Haydarpaşa’da rayların altından çıkan tarihi kalıntılar havadan görüntülendi

29 Temmuz 2018 10:44

Tarihi garın son hali ve çıkan tarihi kalıntılar havadan görüntülendi.


Haydarpaşa Garı’nın restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılırken, rayların altında gerçekleşen kazılarda tarihi eserler ortaya çıktı. Restorasyon çalışmaları devam ederken, bir süre önce arkeolojik kazılara da başlandı. Rayların arasında yer alan Haydar Baba Türbesi çevresinde başlatılan çalışmalar, İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Kazılar sırasında peronların olduğu kısımda ve rayların altında arkeolojik buluntular ortaya çıktı. Buluntuların erken ve geç Bizans dönemine ait kalıntılar olduğu öğrenildi. Rayların altındaki kalıntıların eski liman şehrine ait olduğu tahmin edilirken, sadece rayların altında değil, 300 dönümlük bir alan içinde farklı noktalarda buluntular olduğu kaydedildi. Tarihi garın son hali ve tarihi eserler ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde tarihi kalıntılar ve Haydarpaşa Garı restorasyon çalışmaları görülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç