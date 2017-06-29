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29 Haziran 2017 08:58

Hayır sergisinin geliri ile Benin’de cami yaptılar

Hattat Mahmut Şahin ve öğrencilerinin, Deniz Feneri Derneği yararına düzenledikleri hayır sergisinden elde edilen gelir ile Batı Afrika ülkelerinden Benin Cumhuriyeti’nde ‘Hattat Hafız Osman Camii’ inşa edilerek ibadete açıldı.

Hayır sergisinin geliri ile Benin’de cami yaptılar

29 Haziran 2017 08:58


Benin Cumhuriyeti’nde inşa edilen caminin ibadete açılması sebebiyle mutluluğunu dile getiren hattat Mahmut Şahin, “Deniz Feneri Derneği ile yaptığımız ve gelirinin tamamı Afrika’ya ‘bir mescit bir su kuyusu’ projesinde değerlendirilmek üzere sergimizi geçen sene Esenler Kültür Merkezi’nde açtık. Elde edilen gelirle yapılan mescidimiz Benin Cumhuriyeti’nde 2017 Ramazan-ı Şerif ayında açıldı. Çihar Yar-i Güzin levhaları İstanbul’da oğlum Enes Şahin tarafından ahşaptan kesilerek hazırlandı. Mescidimiz Afrika’ya has mimari planlarda yapıldı. Takribi yüz kişinin aynı anda namaz kılabileceği büyüklükte. Bunun yanında su kuyusu tuvalet ve şadırvan da müştemilata eklendi” diye konuştu.


Benin’de açılışı yapılan camiye adı verilen hattat Hafız Osman Efendi’nin hayatına da değinen Şahin, “Kuran’ı Kerime çok büyük hizmetleri olan bir hattatımız Hafız Osman Efendi. Kendisine pir-i sani deniliyor. 1642’de dünyaya teşrif eden Hafız Osman Efendi, Aklam-ı Sitte’de Şeyh Hamdullah’dan sonraki en önemli değişiklikleri gerçekleştirmiştir. Derviş Ali Efendi ve Suyolcuzade Mustafa Eyyubi Efendi’den yazı meşkeden Hafız Osman Efendi, Şeyh Hamdullah’ın üslubunu derinlemesine öğrenebilmek için Nefeszade İsmail Efendi’den de dersler almıştır. Hocalarının vefatından sonra kendi üslubunu ortaya koyarak sanatını gittikçe geliştirmiştir. 1698 yılında Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur” ifadelerini kullandı.




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