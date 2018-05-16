Hayrat’ın yemyeşil doğasından sanat yükseliyor

Nuhoğlu Vakfı Hayrat Çocuk Sanat Merkezi, bu merkezde eğitim alan Hayratlı çocukların verdikleri mini bir konserle açıldı. Açılışa Hayrat Kaymakamı Kübra Demirer, Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Nuhoğlu Vakfı Onursal Başkanı Çetin Nuhoğlu, Nuhoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Günay Nuhoğlu, vakıf üyeleri ile Hayratlılar katıldı.

75 çocukla eğitime başladı

Karadeniz’in hırçın coğrafyasının en güzel kesiti Hayrat’ta kuş cıvıltılarına bu kez çocuk sesleri eşlik ediyor. Piyano, flüt, keman, bağlama, kemençe gibi enstrüman derslerinin yanı sıra her çocuğun koro eğitimi aldığı ve resim atölyelerinin düzenlediği Hayrat Çocuk Sanat Merkezi’nde şimdilik 75 çocuk eğitim alıyor.

Nuhoğlu Vakfı’ndan memleketine vefa

Çocukların heyecanını paylaşan Nuhoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Günay Nuhoğlu, Hayrat’tan uluslar arası düzeyde sanatçıların yetişeceğine olan inancını belirterek, “Toplumda çok ciddi eğitim ve sanata ihtiyacımız var. Özellikle Hayrat ilçemizde çocuklarımızın sosyal etkinliğini geliştirebileceği çok fazla alan yok. Ben çok yetenekli insanlar çıkacağına inanıyorum. Sadece üniversite okumak değil, sanat da çocuklarımıza bir gelecek oluşturabilir” şeklinde konuştu. Memleketindeki çocuklara yönelik bir proje içerisinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Nuhoğlu Vakfı Onursal Başkanı Çetin Nuhoğlu ise “Hepimizin varlık sebeplerinden bir tanesi, bir sonraki kuşağın daha iyi yetişmesi, daha iyi imkanlara sahip olmasıdır. Buradan ayrılanlar buraya döndükleri zaman daha fazla insanlara dokunabilme şansı olduğunu görüyorlar” diye konuştu.

Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu ise projeye destek verenlere teşekkür ederek, “Bizim bölgede gerçekten buna ihtiyaç vardı. Müzik, sanat insanların gelişimine katkısı olan bölümler. Buraya gelen öğrenciler yarının hakimi, savcısı, öğrenmeni, Hayrat’ı yöneten, ülkeyi yöneten kişiler olacak” dedi.

Kadıköy Belediyesi projeye destek verdi

Proje gönül veren isimlerden bir tanesi de Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nin bir benzerinin Hayrat’ta olması için uğraş veren Nuhoğlu, “Çocuklar sanat, spor ve müzikle yetiştikleri zaman bu bütün yaşamlarına yansıyacak. Dünyada eğitimi iyi olan ülkeler, geleceklerini sağlıklı bir biçimde kurdular ve mutlu ve huzurlu birere refah ülkesi oldular. Bizim çocuklarımızın da buna hakkı var” dedi. Nuhoğlu sözlerine “Seneye buraya geldiğimiz zaman, çok fazla çocuğun buraya katıldığını göreceğiz. Gelecekte bu bölge başta olmak üzere, tüm bölgeyi etkilediğini göreceğiz” diyerek devam etti. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Proje koordinatörü Yeşim Altınay proje hakkında bilgi vererek şunları söyledi: “Her çocuk hem resime hem müziğe hem de enstrüman çalmaya yönlendiriliyor. Flüt, keman, bağlama, gitar, koro, kemençe derslerimiz var. Ayrıca erken yaş müzik eğitimimiz var. Çocuklar buraya sabah gelip akşam çıkıyor. Yaşayan bir yer oldu. Daha da güzel olacak. Bizim amacımız köylere de yayılmak. Ulaşımı halledebilirsek Hayrat’ta sanatsız çocuk kalmayacak."

Hayrat Çocuk Sanat Merkezi’ne bağlama öğrenmeye gelen Gökdeniz Yeşilyurt, evinin kursa yakın olduğunu ve gelecekte bir yeteneğinin olması için kursa geldiğini söyledi. 11 yaşındaki Berat Efe Demircioğlu ise “Yeteneğimi geliştirmek için, annemlere çalmak için bu kemençe seçtim” dedi.

12 yaşındaki Melisa İşçi ise 2 aydır keman çalıyor. İşçi duygularını ‘Keman çalmak güzel hissettiriyor. Keman çalmayı seviyorum, ileride devam edeceğim düşünüyorum” diyerek anlattı. Merkezde hem resim hem de müzik dersleri aldıklarını anlatan Ravzanur Çöpoğlu ise, “Sanatla benim de bir ilgim olsun diye geldim. Yani flütü biz seçmedik o bize geldi diyebiliriz. Bence iyi de olmuş” dedi.