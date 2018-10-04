İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'ne ziyaretçi akını

Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününde öğrencilerle doldu taştı.

Ziyaretçiler hem sokak hayvanları hakkında bilgi aldı hem de onlarla keyifli zaman geçirdi.


Kedi ve köpekler başta olmak üzere sahipsiz sokak hayvanlarının bütün ihtiyaçlarının karşılandığı Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde diğer günlere oranla daha kalabalık bir gün yaşandı. 4 Ekim Dünya Hayvanları Korumu Günü olması nedeniyle ilçe genelindeki ilk, orta, lise ve anaokulu öğrencileri barınağa akın etti.


Çocuklar, kulübelerin bulunduğu açık alanda ve tedavilerin yapıldığı kapalı alandaki sokak hayvanlarını ziyaret etti. Öğrenciler öğretmenlerinin kontrolünde kimi hayvanları dokunarak kimi hayvanları da uzaktan demir tellerin arkasından sevdi. Barınakta en büyük ilgiyi ise Cocker cinsi köpek topladı. Sevimli köpeğin etrafını saran öğrenciler hem tüylerini tarayarak sevdi hem de fotoğraf çekildi.



“Çocuklar hem eğitici hem de keyifli bir gün geçirdi”


Gezinin son bölümünde ise barınma merkezinde görevli veteriner hekimler, sokak hayvanlarının bakımı, tedavisi, cinsleriyle ilgili bilgiler verdi. Öğrenciler de can dostları hakkında merak ettikleri soruları uzmanlara yönlendirdi. Etkinlik vesilesiyle çocuklar hem eğitici hem de keyifli bir gün geçirdi.


Çocuklara uyarılarda da bulunan veteriner hekim Yunus Giray Özarslan, “Çocuklarımızın hayvan barınağımızı ziyaret etmesi çok güzel. Bu sayede çocuklarımıza hayvan sevgisi yerleşmiş olacak” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.