Kampanya kapsamında Galatasaray Meydanı’nda toplanan bir gurup hayvansever, basın açıklaması yaparak, kampanyanın içeriğini açıkladı.

Kampanya için Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen hayvansever grup hayvan haklarının korunmasına yönelik sloganlar atarak, kampanyaya dikkat çekti.

“Doğayı ve Hayvanların Yaşam Haklarını Korumayan Siyasilere Oy Yok”

Grup adına kampanyaya ilişkin basın açıklaması yapan Marmara Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Aslan, “Bu seçimlerde, biz oy verecek hayvanseverler olarak siyasilere seslenmek istiyoruz. Artık canımıza tak etti, yeter. Hiçbir ayrım yapmadan tüm siyasi partileri kapsayacak olan, ’Doğayı ve Hayvanların Yaşam Haklarını Korumayan Siyasilere Oy Yok’ kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Bu kampanya kapsamında 7 milyonu aşkın oy potansiyeli olan hayvansever adına kampanyaya katılım sağlayan 200’ü aşkın hayvan ve doğa hakkı savunucusu sivil toplum örgütü, kurum kuruluş ve platform ile Türkiye çapında siyasi partilerin cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarını ziyaret ederek hayvanların yaşam haklarını ve doğayı koşulsuz koruyacak uygulamaları da içeren bir yasa tasarısının hazırlanması için destek olacaklarına söz vermelerini talep ediyoruz” diye konuştu.

İyi Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener’in taahhütname imzaladığını ifade ederek konuşmasını sürdüren Aslan, “Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu cezaevine bizleri kabul ederek imzaladı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce de bizi kabul edecek, o da imzalayacak” dedi.

Basın açıklaması sonrası hayvanseverler, hayvan haklarına ilişkin temennilerini ifade ederek, temsili olarak kurulan sandıklarda oy kullandı. Sonrasında ise grup olaysız bir şekilde dağıldı.