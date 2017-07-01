Hayvan severler sokak hayvanlar için eylem yaptı

Hayvan hakları savunucuları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak başbakanlığa gönderilen hayvanları koruma kanununda değişiklik öngören düzenlemenin geri çekilmesi ve yeniden düzenlenmesi için Kadıköy’de eylem yaptı. Rıhtımda toplanan yaklaşık 300 hayvan severin katıldığı çeşitli sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği eylemde hayvan severler tasarının geri çekilmesi için slogan attı. Yasa tasarısını eleştiren pankartlar taşıyan hayvan severler adına Burak Özgüner ile Şebnem Aslan açıklama yaptı.

Sokak hayvanları için yapılan eylemin amacını anlatan Burak Özgüner, “Bugün Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak başbakanlığa sunulan hayvanları ölüme soykırıma sürgüne deneye tecride ve bilinmeze gönderilmemesi için tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak toplanmış bulunuyoruz. Ara talebimiz tasarının başbakanlıktan geri çekilerek sivil toplum kuruluşları barolar, meslek örgütleri meslek profesyonelleriyle tekrardan tartışmaya açılarak hayvanlar aleyhindeki maddelerin tamamen değiştirilmesidir” dedi.

Sokak hayvanları için hazırlanan yasa tasarısının yeniden hazırlanmasını isteyen Şebnem Aslan, “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca hazırlanan özellikle sokak hayvanları için sürgün ve ölüm içeren yasa tasarısı katliamlara sebep olmadan çekilmeli ve yeniden hazırlanmalıdır. Talebimiz bu tasarının sivil toplum kuruluşları akademisyenler veteriner hekimler odaları ve baro hayvan hakları komisyon ve merkezleriyle tekrar görüşülüp çözüm odaklı olarak ve sokağın gerçeklerine eko dengeye vicdani ve insani koşullara uygun olarak yeniden hazırlanmasıdır” diye konuştu.