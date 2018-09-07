Hazine, altın tahvili ve kira sertifikası ihalesi yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımızca, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla 10 Eylül 2018 tarihinden itibaren, Türkiye genelinde etaplar halinde Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı gerçekleştirilecektir” denildi. Altına dayalı kira sertifikasının ziraat bankası ve ziraat katılım şubelerinde satılacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Altına Dayalı Kira Sertifikası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası Şubeleri aracılığıyla satışa sunulacak olup Altın Tahvili ise sadece Ziraat Bankası Şubeleri aracılığı ile satışa sunulacaktır.

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikasına ilişkin detaylı bilgilere (Yatırımcı Kılavuzu, Temel Özellikler, İstatistikler, Önceki İhraçlara İlişkin Bilgiler vb.) http://altin.hazine.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilir.

Bununla birlikte, Türkiye genelinde etap etap yapılacak talep toplama işlemlerinin gerçekleştirileceği illere ve banka şubelerine ilişkin bilgilere http://altin.hazine.gov.trile http://ziraat.com.tr ve http://ziraatkatilim.com.tr internet sayfalarından ulaşılabilir.

Senetler, ilgili etaba ilişkin talep toplama dönemini takip eden hafta Çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak olup yatırımcısına her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli%1,20 (yıllık %2,40) getiri sağlayacaktır. Getiriler yatırımcıların hesaplarına TL cinsinden ödenecektir.

Bu kapsamda, ihraç edilecek Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikalarına ilişkin genel bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Vade: 728 Gün (2 yıl)

Kupon/Kira Dönemi: 6 ay

Kupon/Kira Oranı: yüzde 1,20

Yıllık Getiri Oranı: yüzde 2,40

Yatırımcıların vade sonunda anaparalarını 1 kilogramlık külçe altın veya Darphane tarafından üretilen çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını olarak talep etmeleri durumunda söz konusu taleplerini aşağıdaki tabloda belirtilen ve her bir etap için geçerli olan fiziki altın talep etme dönemlerinde Ziraat Bankası’na / Ziraat Katılım Bankası’na başvurarak iletmeleri gerekmektedir. Söz konusu tarihler arasında fiziki altın talep etmeyen yatırımcıların anaparaları vade sonunda, Banka hesaplarına gram altın olarak hesaben ödenecek olup aşağıdaki tarihlerde fiziki altın talebinde bulunmayan yatırımcıların vade sonunda ayrıca fiziki altın talebinde bulunma hakları bulunmamaktadır.”